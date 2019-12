ASSISTENZA, COMPETENZA, QUALITÀ: IL FRANCHISING DI SUCCESSO

627 punti vendita in tutta Italia, oltre 1000 imprenditori formati e un tasso di successo dell’87%. I numeri parlano chiaro: Lautomatica, azienda leader nel settore del franchising, offre solidità e garanzie a tutti i suoi affiliati: grazie alla sua speciale formula in licenza di marchio, che non prevede Fee e Royalites, permette di abbattere i costi di mantenimento del locale e raggiungere il Bpe in breve tempo.

Nata nel 2006, Lautomatica ha sviluppato format che spaziano dalla lavanderie automatiche tradizionali ai più moderni concept bar con lavanderie, sino a birrerie ed enoteche. Un’azienda che ha saputo diversificare il suo business per offrire un vasto ventaglio di opportunità a tutti coloro che decidono di mettersi in proprio e diventare imprenditori di se stessi, offrendo anche la possibilità di noleggio operativo in 60 comode rate.

La ricetta per il successo dell’azienda, l’ha portato a triplicare il fatturato nel solo 2019 e ha dato vita a ben 857 posti di lavoro, tra collaboratori diretti, indiretti, affiliati e corner.

Tra i marchi di punta dell’azienda, ricordiamo BiolavaTu, la lavanderia a gettoni attenta all’ambiente a 360°, grazie alla scelta di macchinari di ultima generazione, detersivi e ammorbidenti biodegradabili e alla possibilità di rifornire di energia green il proprio punto vendita.

Di rilievo, anche il moderno brand LavaTu+: non una semplice lavanderia, ma un punto di ritrovo per la comunità, personalizzabile con ogni tipo di servizio: dal bike sharing ad Amazon Locker, dallo snack corner all’angolo gioco per bambini. Ricordiamo, inoltre, l’innovativa lavanderia, in formula self o assistita, LavadAcqua: un format moderno, all’avanguardia che affianca il business della lavanderia all’attività ricettiva del bar, permettendo al cliente di ottimizzare i tempi, dedicandosi ad altre attività in attesa della fine del ciclo di lavaggio.

Infine, presentiamo il primo genito di casa Lautomatica, LavaTu: la lavanderia a gettoni economica e attenta alla qualità. Un business di veloce realizzazione, di facile gestione, dedicato a tutti coloro che desiderano incrementare i propri guadagni a fronte di un investimento contenuto.

Accanto alla più tradizionale attività laundry in franchising, grande successo sul mercato sta riscuotendo anche iBirrattieri, non una semplice birreria, ma una vera e propria “birroteca”, parola d’invenzione che sottolinea la natura del locale come luogo del “sapere e del sapore” birrario italiano. iBirrattieri vanta una seleziona di 360 etichette di birra e la collaborazione con moltissimi birrifici e micro birrifici artigianali. Non solo bevande: il format è particolarmente attento alla gastronomia, selezionando solo i migliori produttori a km0 ed esaltando i sapori regionali, riproponendo in tavola antiche ricette rivisitate o piatti semplici, leggeri e gustosi, come le famose Tigelle.

Ogni format assicura assistenza costante all’affiliato in ogni fase: dal supporto nella scelta della location alla progettazione, dal sostegno burocratico a soluzioni finanziare studiate ad hoc, fino alla comunicazione e alla grafica. L’azienda si propone di prendere per mano e accompagnare il proprio affiliato in tutto il suo percorso, senza lasciare nulla al caso. Proprio per questo motivo, ogni singolo cliente viene assistito sin dalla fase di selezione del format, il cui livello start prevede un investimento di 25 mila euro, e indirizzato verso il business che più si adatta alle sue caratteristiche imprenditoriali e personali.

Tra i nuovi progetti in cantiere per il nuovo anno, ricordiamo “Grandi Impianti”, che prevede la collaborazione con aziende nazionali leader della GD e che creerà nuove occasioni di impiego per centinaia di cittadini.

Lautomatica, inoltre, offre l’importante opportunità di una formazione costante e gratuita annuale: perché è necessario rimanere aggiornati per poter raggiungere il successo. La formazione ad oggi ha coinvolto un totale di 107 affiliati e presto vedrà la sua seconda edizione con workshop e

laboratori sulla gestione del cliente e sugli elementi base per una buona comunicazione e amministrazione del proprio locale.