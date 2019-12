La solidarietà della natura tra uomini e cavalli infortunati

In un recente viaggio a Dubai per una conferenza alla American University ho avuto la possibilità di seguire una delle mie passioni dominanti: l’amore per i cavalli. E ho visitato un luogo meraviglioso ai margini del deserto che si trova sulla lunga strada sterrata che collega gli hotel a cinque stelle per i destrieri degli sceicchi.

Luoghi meravigliosi, pulitissimi, ombreggiati, perfettamente organizzati dove tuttavia spesso i cavalli sono vittime di incidenti e dunque di sofferenze create dagli enormi sforzi cui sono sottoposti nei percorsi dell’endurance, la grande passione degli sceicchi, che però a quelle latitudini non presenta i controlli e le cure cui questa disciplina è sottoposta nei paesi europei.

Fortunatamente esistono sceicchi particolarmente sensibili che hanno deciso di dedicare i loro possedimenti al recupero dei cavalli infortunati dopo le competizioni di endurance. Cavalli bellissimi che godono di trattamenti adeguati, box confortevoli, aree protette da enormi tendaggi, zone verdi e ombreggiate. Il loro ruolo, una volta rimessi in forma, è quello di generare reciprocità offrendo sostegno ai disabili di ogni età, religione, appartenenza. Accanto ai luoghi deputati al benessere dei cavalli ci sono infatti aree per il benessere degli umani: orti protetti e produttivi, piccole scuole d’arte e di apprendimento della cultura equestre. E nell’insieme un grande rispetto, molta umiltà, persone che sorridono. La guida di tutto questo è Pana, una giovane donna di origine ucraina, una donna che ha fatto dell’amore per le persone e per gli animali la sua ragione di vita.

Considero questa visita nel deserto che vive un dono e magari anche un premio inaspettato ma significativo per il mio lavoro a Dubai dove non a caso ho parlato di tolleranza e di reciprocità.