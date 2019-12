Ilva, stabilimento-simbolo della politica assistenziale, incapace di competere nel mondo

Da molto tempo ormai si scrive e si parla dell’Ilva, dei suoi problemi, di chi deve risolverli, di chi li ha causati e così via, senza che si possano vedere le linee guida di una soluzione che tenga conto degli interessi del paese e del futuro industriale del sud Italia. Il fatto è che il megastabilimento di Taranto, la più grande acciaieria d’Europa, è nato sbagliato, nel posto sbagliato e per i motivi sbagliati, senza che ve ne fosse una vera necessità. L’Italia dell’acciaio aveva, nel 1965, data di nascita dello stabilimento, una base industriale sufficientemente ampia e tecnologicamente evoluta, tale da poter far fronte agli incrementi di domanda del mercato attraverso l’ampliamento degli impianti e le nuove tecnologie senza particolari problemi. Il principale difetto dell’industria italiana dell’acciaio all’inizio degli anni ‘70, era di essere prevalentemente dislocata al nord, con l’eccezione dello stabilimento di Bagnoli, il quale però si trovava in una località logisticamente sfavorevole per eventuali ampliamenti ed esteticamente dannosa. Il vero promotore dell’iniziativa di costruire un grande stabilimento nel Sud Italia, in particolare in Puglia, fu il barese Aldo Moro, il quale dichiarò poco dopo, molto francamente, che il motivo di questa decisione era stato quello di frenare lo sviluppo del Pci nel Sud senza riguardo all’economicità, economicità che si sarebbe dovuta trovare in seguito. Non solo: per questo motivo totalmente estrinseco, si è distrutta una delle zone più belle d’Italia, che avrebbe potuto avere sviluppi molto interessanti e forse più consoni alla vocazione degli abitanti. Nessun imprenditore avrebbe potuto ragionare così, e infatti uno dei più interessanti sviluppi dell’industria italiana dell’acciaio è avvenuto al Nord, nel bresciano, creando posti di lavoro e profittabilità in un territorio non particolarmente favorito.

L’acciaieria fu voluta da Aldo Moro per arginare l’ascesa dei comunisti in Puglia. Ma ancora oggi rimane senza economicità

Credo che se tirassimo le somme delle perdite causate dallo stabilimento di Taranto nei suoi primi vent’anni di attività, con quella cifra enorme si sarebbero potuti finanziare gli studi ad Oxford di tutti i giovani tarantini, con benefici a lungo termine di valore inestimabile. Ma questo avrebbe contraddetto uno degli assiomi più radicati della cultura italiana, in particolare di quella meridionale, cioè che il posto di lavoro non si ottiene attraverso lo studio e la fatica della preparazione, ma attraverso raccomandazioni e favori della politica e che lo stesso posto di lavoro, anche se malpagato, non si tocca.

Qualche anno dopo l’entrata in funzione dello stabilimento, di fronte alle evidenti difficoltà operative, fu siglato un accordo con Nippon Steel perché inviasse una nutrita schiera di tecnici particolarmente qualificati a Taranto per migliorarne il funzionamento. In particolare venne assunto come amministratore delegato Hayao Nakamura. Un bravissimo ingegnere come capo delegazione. Per i giapponesi furono fatte condizioni economiche particolarmente favorevoli e si costruì un piccolo villaggio per ospitarli con asili e scuole e tutti i benefici necessari. Qualche tempo dopo mi capitò di vedere un’inchiesta televisiva sui giapponesi di Taranto, ovviamente con l’obiettivo di dimostrare come funzionasse bene questa collaborazione. In effetti erano tutti contenti, non potendo godere di condizioni simili nel loro paese.

Servirebbero politici capaci e competenti: invece siamo ancora in balia di dilettanti, litigiosi e incompetenti

Nel finale fu intervistato Nakamura, anch’egli felice della sua esperienza italiana, con dichiarazioni entusiastiche sulla amabilità e allegria della popolazione, sulla bellezza dei luoghi e sull’eccellenza del cibo. Alla domanda circa le capacità lavorative dei dipendenti italiani, Nakamura rispose sorridendo che in quello c’era ancora molto da fare, lasciando intendere che non si sentiva circondato da entusiasti stakanovisti. Detto con rispetto per gli operai di Taranto, credo che oggi, cinquant’anni dopo, la situazione sia ancora pressappoco la stessa, con l’aggravante che negli ultimi cinquant’anni si sono accumulati errori su errori, errori politici, strategici, manageriali. Nessuno invidia all’attuale governo che si trova ad affrontare una situazione estremamente difficile della quale non è responsabile, ma questo è appunto il mestiere della politica.

Quindi sarebbe bene che i politici chiamati ad affrontare la situazione fossero particolarmente preparati. Mi sembra invece che ci troviamo di fronte a un gruppo di dilettanti, litigiosi e incompetenti, ma soprattutto privi di orientamento e di visione, quindi concentrati sul dibattito tra posizioni improvvisate e inconciliabili, anziché sulla soluzione di problemi concreti. Emilio Riva, un grande imprenditore rovinato da una magistratura irresponsabile, nel 1992 comprò dal Treuhandanstalt, organismo preposto alla privatizzazione delle industrie della DDR, le grandi acciaierie di Henningsdorf, e iniziò un difficile risanamento ambientale ed economico. Di queste acciaierie non si è più parlato, se non per un trascurabile problema sindacale. E’ lo stesso Riva dell’Ilva: come mai tutto ha funzionato e continua a funzionare? Forse perché siamo nel contesto istituzionale, politico e giudiziario di un grande paese moderno, quello che noi vorremmo essere, ma non siamo.