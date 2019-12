Lavorare meno e rendere di più: ma come dirlo al capo?

Microsoft Japan ha visto aumentare la produttività a fronte della riduzione della settimana lavorativa. E non è la sola case-history. Forse è tempo di cambiare approccio, magari guardando al modello danese. Venerdì di ferie pagato a tutti i dipendenti. È bastato questo, con alcune altre accortezze come l’organizzazione di workshop, perché Microsoft Japan vedesse aumentare la produttività del 40% e anche, seppur più immaginabile, la soddisfazione dei dipendenti del 92%. Risultati a cui si aggiungono i risparmi per l’azienda: riduzione del consumo di energia elettrica (-23%) e delle pagine stampate (-58%).

Microsoft Japan è solo uno degli ultimi casi di società che introducono la settimana corta, ma fa ancora più notizia perché si colloca in un contesto particolare: il Giappone, uno dei Paesi in cui si lavora di più al mondo. Un lavoratore nipponico su quattro accumula anche 80 ore di straordinari, ma l’allungamento dell’orario di lavoro non è direttamente proporzionale al lavoro prodotto – spetta al Giappone infatti l’ultimo gradino del Compendium of Productivity Indicators dell’Oecd tra le aziende del G7.

Torna così al centro del dibattito la “4-day workweek”, riflessione non nuova. Subito dopo l’introduzione della settimana lavorativa di 5 giorni ad opera di Ford (1940) giustificata da motivi commerciali (il tempo libero extra avrebbe aumentato la spesa dei consumatori), infatti l’economista John Maynard Keynes immaginava che nel 2030 le persone avrebbero lavorato 15 ore a settimana. Ma oggi, a un passo dal 2020, questa formula non ha ancora preso piede a causa di barriere istituzionali e culturali insieme a una diffusa inerzia.

Il mito per cui impiegare più ore sia meglio per i profitti di un’azienda è ancora lontano dall’essere sfatato, nonostante voci autorevoli come l’International Labour Organization delle Nazioni Unite sostengano il contrario: “In fact, longer hours of work are generally associated with lower unit labour productivity, while shorter hours of work are linked with higher productivity” (2018). Posizione che trova conferma anche in un altro studio pubblicato dall’American Journal of Epidemiology secondo cui coloro che lavoravano 55 ore a settimana raggiungevano risultati peggiori in alcuni compiti mentali rispetto a chi lavorava 40 ore a settimana. E altre realtà, come Microsoft Japan, lo dimostrano concretamente: la Perpetual Guardian, società di servizi finanziari della Nuova Zelanda, ha condotto un test nel 2018 portando la settimana lavorativa da 5 a 4 giorni, mantenendo inalterata però la retribuzione. Risultato? Non c'è stata alcuna riduzione della quantità totale di lavoro svolto, ovvero la produttività è aumentata del 20%. Mentre a diminuire è stato lo stress in conseguenza anche a un miglioramento della conciliazione vita-lavoro.

Ma forse, ancor prima e ancor più della settimana lavorativa di 4 giorni, bisognerebbe cambiare approccio imparando dai vicini danesi, eletti di nuovo come popolo più felice al mondo. Felicità a cui contribuisce sicuramente un work-life balance invidiabile: ufficialmente la settimana lavorativa è di 37 ore, ma, secondo l’Ocse, il danese medio lavora appena 33 ore alla settimana. Non solo, “non esistono” gli straordinari e a nessun verrebbe in mente di fermarsi al lavoro ad oltranza per fare bella figura: restare più a lungo dà infatti una cattiva impressione mettendo in dubbio la capacità del dipendente di gestire il tempo a disposizione e di essere efficiente. Inoltre, la conciliazione vita-lavoro in Danimarca si basa su un sistema valoriale e culturale condiviso che rispetta anche la sfera personale del lavoratore, ad esempio di fronte alla necessità di un collega di andare a prendere i figli a scuola, nessuno fissa una riunione dopo le 16.

Tutto un altro mondo, un altro approccio, che però, “inspiegabilmente”, fa della Danimarca non solo il Paese più felice al mondo, ma anche uno dei più produttivi d’Europa. Ci sarà una qualche correlazione?