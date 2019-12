La Mercedes parla sempre più cinese: Baic punta a divenire primo azionista

«Oh lord, won’t you buy me a Mercedes Benz?» («Signore, mi compreresti una Mercedes?») cantava Janis Joplin in un pezzo indimenticabile degli anni Settanta. Quel signore è cinese e la Mercedes la sta scalando tutta intera: il gruppo cinese Beijing Automotive Industry Holding Co. (Baic) intende divenire infatti azionista di maggioranza della tedesca Daimler, di cui già detiene una quota del 5%. Lo scrive il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, citando fonti anonime informate sui fatti. Baic, società di proprietà statale, avrebbe avviato l'acquisto di azioni di Daimler per raddoppiare la propria partecipazione, portandola al 10%. L'obiettivo è divenire azionista di maggioranza superando la quota del 9,69% detenuta in Daimler da Geely, un’altra azienda automobilistica cinese, in questo caso privata. Baic punterebbe a ottenere anche un seggio nel cda di Daimler. Nell'operazione, Baic sarebbe sostenuta dalla banca britannica Hsbc, che ha già aiutato il gruppo cinese a investire nel conglomerato tedesco e che, in via diretta o indiretta, controlla il 5,2% dei diritti di voto in Daimler: questo accresce l’influenza che l’azienda cinese acquisirebbe com e azionkista di maggioranza. Baic è il partner principale di Daimler in Cina, dove da diversi anni gestisce gli impianti Mercedes-Benz a Pechino. Con l’altra cinese Geely, invece, Daimler ha fondato una joint venture per la produzione della Smart: dal 2022, tale modello sarà prodotto esclusivamente come auto elettrica e soltanto in Cina.