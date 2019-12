Il Trust, la scelta degli imprenditori che guardano al domani

I tempi in cui viviamo mettono gli imprenditori di fronte a problemi nuovi. La parola d’ordine è anticiparli, scegliendo strumenti che ti permettano di proteggere già da oggi il tuo domani.

Basti pensare alle gravi implicazioni economiche di separazioni e divorzi (quadruplicati dal 1991 a oggi), ma anche alle “aggressioni” al patrimonio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, più che mai agguerrita dopo l’approvazione del nuovo Decreto Fiscale di stampo “tough on crime”.

È dunque fondamentale che ogni imprenditore conosca le soluzioni più efficaci e sicure per tutelare se stesso, il proprio patrimonio e, indirettamente, la propria famiglia dai rischi che possono compromettere i sacrifici di una vita.

È in questa prospettiva che Carlo Carmine, il Difensore Patrimoniale, ha scelto di scrivere il libro Difendi i tuoi soldi per sempre con il Trust, mettendo nelle mani degli imprenditori di oggi uno strumento che permetta loro di guardare al domani, a partire dalla gestione e protezione dei loro beni.

Pubblicato da Bruno Editore con prefazione di Mirco Gasparotto, il Mentore degli Imprenditori d’Eccellenza, il libro risponde a tutte le domande che un imprenditore si pone nell'approcciare lo strumento del Trust. Con un linguaggio semplice e privo di tecnicismi, l'autore spiega innanzitutto cos'è un Trust, quali sono le 3 caratteristiche principali (separazione del patrimonio in Trust, controllo del Trustee e obbligo di rendicontazione) e chi sono i 4 soggetti principali (Disponente,Trustee, Guardiano, Beneficiari). Portando esempi pratici e case history, chiarisce i principali aspetti fiscali e quali sono le 7+1 alternative (poco valide) da non confondere con il Trust, dai fondi patrimoniali alle polizze vita. Capitolo dopo capitolo, Carlo Carmine guida l'imprenditore nella scelta del Trustee e, soprattutto, va a “smontare” quelle false credenze che ancora oggi fanno guardare al Trust con timori infondati. Si pensi, ad esempio, alla convinzione che istituire un Trust significhi “spossessarsi” di tutto o al timore di doversi necessariamente recare all’estero. Viene infine messa a disposizione una bozza di Atto di Trust “pret à porter”, da cui emerge la semplicità di un normale atto notarile che può mettere davvero al sicuro i tuoi beni.

In Italia il Trust rappresenta ancora una “novità” e, talvolta, è visto con “sospetto” dagli imprenditori che non ne hanno un’adeguata conoscenza. Per questo Carlo Carmine affronta con chiarezza e semplicità un argomento che per molti è ancora “tabù”, mettendo ogni imprenditore nella condizione di scegliere consapevolmente come difendere al meglio il patrimonio. Non a caso, realtà come Dolce & Gabbana o la famiglia Agnelli (Fiat) per tutelarsi hanno istituito un Trust.

Autore bestseller Amazon di Difendi i tuoi soldi per sempre con il Trust, oltre 21 anni di esperienza e più di 400 Trust istituiti, Carlo Carmine è tra i massimi esponenti del Trust in Italia e promotore del Registro dei Trustee Professionali. Ha fondato a Milano CFC Trustee Spa, una delle prime Trust Company italiane ad emanazione non bancaria.