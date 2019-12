FedEx in affanno per colpa dell’embargo e di Amazon

FedEx, il gigante mondiale delle spedizioni, ha abbassato le sue aspettative di profitto per l'intero anno per il secondo trimestre consecutivo, e le sue azioni sono scese di oltre il 10%.I volumi di spedizioni internazionali di FedEx sono stati colpiti dalle stesse tensioni commerciali che hanno avuto un impatto su molte altre compagnie americane, certo. Ma l'azienda ha un problema più grande: la continua crescita dell'e-commerce, che ha portato ad un picco nel numero di piccole consegne una tantum che hanno raggiunto un numero senza precedenti di indirizzi diversi.

FedEx non solo ha dovuto investire massicciamente nella sua rete per poter soddisfare queste nuove richieste, ma ha anche dovuto rassegnarsi a guadagnare meno da loro: una consegna in un unico pacco, dopo tutto, è molto meno redditizia di una consegna commerciale che coinvolge più pacchi di grandi dimensioni. Aggiungendo l'insulto al danno, il gigante del commercio elettronico Amazon ha costruito la propria rete di consegna - e così facendo, è passato da cliente FedEx a concorrente FedEx.

Quest'anno inoltre il più grande rivale di Fedex, United Parcel Service (Ups), è in aumento di oltre il 20%. Ups ha investito miliardi nella gestione dell'afflusso di pacchi e-commerce, aiutandola a trarre vantaggio dalle difficoltà di FedEx. Così, dove Ups ha stabilizzato i suoi margini e ha visto i suoi profitti crescere nell'ultimo trimestre, i margini di FedEx si sono ridotti - e l'azienda ha visto un calo del 40% nel profitto dell'ultimo trimestre.