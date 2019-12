Facebook entra nel cloud gaming e fa concorrenza a Google e Microsoft

Secondo la stampa spagnola, Facebook sarebbe vicina all’acquisizione di PlayGiga, una delle piattaforme di cloud gaming più avanzate al mondo. Si tratta di una startup creata nel 2013 a Madrid da César Valencia e attualmente gestita da Javier Polo, che permette di utilizzare i videogiochi in streaming. Il costo dell’operazione si aggirerebbe attorno ai 70 milioni di euro: briciole per il gigante tecnologico fondato da Mark Zuckerberg, che però gli permetterebbero, se l’acquisizione sarà confermata, di accedere a un mercato ricco e strategico nel quale fare concorrenza ad altri giganti attivi nel settore gaming cloud. Come Google con il suo Stadia, Microsoft con il progetto Xcloud, Electronic Arts con Atlas, Nvidia e il suo GeForce Now, e Sony, con Playstation Now. PlayGiga, che ha sviluppato una piattaforma di distribuzione di giochi in streaming per giocare da PC, Mac o televisione, senza la necessità di download, installazioni o aggiornamenti, ha l’ambizione di essere la Netflix dei videogiochi. Tra i suoi partner figurano Warner, Disney, Capcom, Sega e Square Enix. PlayGiga opera attualmente in Spagna, Italia, Cile, Argentina e Qatar, e commercializza i propri prodotti attraverso operatori di telecomunicazioni o società di media locali. Quel che si vuole proporre all’utente è un vero catalogo di videogiochi, sul modello di un catalogo di film e serie tv. Il punto di forza di PlayGiga, che ha attratto l’attenzione di Facebook, è anche di natura tecnologica: i videogiochi vengono elaborati in tempo reale nel cloud, permettendo una fruizione fluida dei videogames. C’è anche un dispositivo da collegare al televisore che, in Spagna, è commercializzato da El Corte Inglés. All'ultima edizione del Mobile World Congress di Barcellona, inoltre, PlayGiga ha testato un prototipo di gioco di realtà virtuale con un casco senza processore, utilizzato come schermo di ricezione del gioco, con la rete commerciale 5G di Vodafone. A questo proposito non va dimenticato che Facebook, dopo aver acquistato Oculus, è un punto di riferimento nel business dei caschi di realtà virtuale.