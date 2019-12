Che senso ha confrontare una normale Mercedes Classe E Cabrio con la sua versione E53 Amg? Pensate che sia come mettere in gara un ristorante stellato contro una pizzeria? Ebbene, non è vero: quella “pizzeria” è una signora auto. Avercene di auto con questa eleganza, bellezza, raffinatezza. Ma poi c’è la questione della vil pecunia di mezzo: il prezzo. C’è una differenza sostanziale di listino che bisogna mettere sul piatto quando si sceglie una versione o l’altra.

Chiunque, quando sceglie un’auto, parte dal budget. Altrimenti non dubitiamo che in giro vedremmo solo auto di gran lusso. E in questo caso, poi, non si tratta di utilitarie, ma stiamo parlando sempre di auto di alto livello. Cercare di capire cosa le differenzia e perché hanno prezzi tanto diversi, pur avendo una base comune può essere utile a chi, forse, sta pensando di comprarsi una gran bella cabriolet e interessante anche per chi, sfortunatamente, non lo sta facendo.



In comune

Tutte le Classe E Cabrio hanno in comune una linea bellissima, quattro posti comodi e interni di altissimo livello. In più tutte hanno di serie il cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic, con regolatore e limitatore di velocità, comandi al volante per l’uso sequenziale, il porgicintura automatico per guidatore e passeggero anteriore che può essere azionato anche da un apposito tasto sul cruscotto e una buona dose di elettronica per la sicurezza e il comfort di marcia. La versione Sport, senza supplemento di prezzo, ha i fari a led, l’aircap, una tendina che si alza sopra il parabrezza per rendere più confortevole la marcia quando si viaggia con la capote abbassata, cerchi in lega da 18 pollici e una telecamera posteriore.

Anche la classica Classe E Cabrio dispone, più o meno, di tutti gli accessori che si trovano sul top della gamma Amg, ma per averli bisogna perdersi dentro la solita marea di optional a pagamento legati tra loro in pacchetti, scegliere la motorizzazione diesel o benzina, scegliere la trazione a due o quattro ruote motrici. E magari farsi aiutare per non diventare matti. La versione Amg ha di tutto e in più degli elementi esclusivi



Fuori

All’esterno le differenze tra le altri versioni e la Mercedes Classe E53 Amg sono quasi tutte poco significative e quelle che si notano di più sono le scritte discrete sulla calandra, sul portellone o sul parafango anteriore e quella, molto evidente, sui dischi di grandi dimensioni (370 x 36 mm con pinze fisse a 4 pistoncini) in materiale composito autoventilanti montati sull’asse anteriore. Un po’ più rilevanti sono il piccolo alettone posteriore, i rivestimenti sottoporta (certo, bisogna aprire la porta per vederli) e le mascherine tonde in cromo lucidato a specchio dei doppi terminali di scarico, ma bisogna proprio andarle a cercare e, più che un elemento di distinzione, sono una logica conseguenza di una diversa motorizzazione.



Dentro

All’interno dell’abitacolo i sedili sportivi bicolore hanno un motivo grafico specifico e la targhetta Amg, mentre le cinture di sicurezza sono rosse e ci sono elementi decorativi in carbonio o fibra di vetro argento opaco. Anche il volante è made in Amg, realizzato in pelle nappa con possibilità di personalizzazione, ad esempio mediante inserti in legno laccato lucido o rivestimenti in microfibra in corrispondenza dell’impugnatura.



Meccanica

Tra gli altri elementi tecnici di spicco figurano il cambio a 9 marce Speedshift Tct Amg e una trazione integrale completamente variabile 4matic+ Performance Amg, ma bisogna essere degli esperti per sentire la differenza rispetto alla loro versione normale. Quello che si sente subito, invece, è il motore, che torna, come lo era in passato, a essere il protagonista assoluto dell’auto. Non tanto per la potenza (435 cavalli che non sono davvero pochi) quanto per il suono e per la perfezione della meccanica. I motori Amg sono un’opera d’arte. Ogni propulsore che esce dalla fabbrica tedesca di Affalterbach, dai quattro cilindri in linea e i ai V12, è montato a mano seguendo la filosofia di “one man, one engine” perché ogni motore è affidato a un unico tecnico che ne è responsabile in ogni aspetto, dal montaggio dell’albero nel blocco motore fino all’inserimento degli alberi a camme, dal cablaggio fino al riempimento con olio motore. Non è una produzione in serie e ogni motore, come un’opera d’arte, viene firmato dal tecnico che l’ha creato. Il risultato pratico è una risposta molto brillante ai comandi dell’acceleratore e una spiccata dinamica di marcia. Insomma è un piacere sentirlo e guidarlo. In più l’ultima versione della Classe E53 Amg cabriolet monta un tre litri a benzina in linea con sovralimentazione doppia mediante turbocompressore a gas di scarico e compressore elettrico supplementare perché dispone di motorino d’avviamento/alternatore EQ Boost che in un potente motore elettrico le funzioni di motorino di avviamento e di alternatore ed è installato tra il motore e il cambio. Questa innovazione, ma anche la sovralimentazione intelligente con compressore elettrico supplementare e turbocompressore a gas di scarico, incrementano le performance e la dinamica, riducendo nello stesso tempo i consumi e le emissioni. Niente da dire sui quattro o sei cilindri realizzati da Mercedes, ma quello fatto a mano da Amg sono un’altra cosa.



Il costo

La versione base (come abbiamo detto già largamente accessoriata) con due ruote motrici e un motore diesel da due litri e 143 cavalli (E220d) costa 62 mila euro di listino. Se invece si vuole un tre litri a benzina da 367 cavalli a trazione integrale (la versione che non sappiamo perché si chiama E450) si arriva a 74.380 euro. Più o meno la stessa cifra (74.150 euro) se si vuole invece un motore ibrido bisogna accontentarsi del due litri a benzina (E350) da 299 calli più 13 dal propulsore elettrico. La versione Amg costa 101.960 euro, un mezzo appartamento a Milano e uno intero in quasi tutta Italia. Una follia per chi non se lo può permettere, la scelta giusta per chi può farla.