Nuova Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY2020: evoluzione in chiave tecnologica

Alfa Romeo ha presentato le nuove Giulia e Stelvio Model Year 2020, un importante aggiornamento che permette ai due pilastri del Marchio italiano di evolversi in due campi principali: tecnologia e guida autonoma.

Se gli esterni vedono nuove colorazioni, tra le quali il bellissimo Ocra GT Junior e il Rosso 6C Villa d’Este, all’interno i cambiamenti sono tanti. Aumenta ulteriormente la qualità attraverso l’utilizzo di materiali premium, mentre il tunnel centrale è stato ridisegnato per accogliere nuovi portaoggetti, funzionalità wireless, un rinnovato cambio in pelle con firma tricolore e un nuovo rotary knob per la gestione dell’infotainment.

A proposito di sistema di intrattenimento, oltre al display TFT da 7” della strumentazione di serie su tutte le versioni, è incluso anche lo schermo, ora touchscreen, da 8,8” pollici, che non cambia nelle dimensioni, ma nella sostanza. La nuova veste grafica e l’organizzazione in widget permettono un utilizzo più facile e immediato, simile a uno smartphone. La tecnologia migliora anche l’esperienza di guida, grazie all’arrivo di nuovi sistemi di assistenza, come il Traffic jam e l’Highway Assist, che le permettono di raggiungere la guida autonoma di secondo livello.