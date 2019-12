Mercedes Classe A 250e: la compatta in versione ibrida plug-in

Anche Mercedes Classe A e Classe B entrano a far parte del mondo EQ. In particolare, la nuova Classe A 250e è un’ibrida plug-in dai consumi dichiarati che sfiorano gli 1,5 l/100 km. Capace di percorrere fino a 70-75 km in modalità solo elettrica, la A 250e vanta prestazioni che parlano di una potenza complessiva di 218 CV per 450 Nm di coppia e lo zero-cento coperto in 6,6 secondi. Sotto il cofano della Classe A ibrida plug-in, insieme al motore termico da 1,3 litri e il cambio a doppia frizione 8F-DCT, c’è un motore sincrono con rotore interno, abbinato a una batteria da 15,6 kWh.

Così come accaduto per le altre versioni della gamma Classe A, anche la A 250e propone l’infotainment MBUX, in una configurazione dedicata all’ibrido. Infine, come già accade su EQC, i paddle dietro al volante possono gestire anche il recupero dell’energia in rilascio.