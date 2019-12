La Silicon Valley dell’Agri-Food è in Irlanda

A portare alla ribalta la regione nel sud-est irlandese è il 2019 Global Startup Ecosystem Report, redatto da Startup Genome analizzando dati da oltre un milione di società nel mondo. Dallo studio di decine di ecosistemi di start-up, è stata stilata la classifica dei migliori 30 al mondo.

Certo la Silicon Valley californiana è sempre la regina dell’economia generata dalle start-up, stimata a livello globale in quasi 3mila miliardi di dollari. Vent’anni fa, al picco del fenomeno delle imprese dot.com, si contavano solo quattro regioni in grado di generare oltre 4 miliardi di dollari dalle start-up. Oggi ce ne sono almeno 50. E non sono necessariamente le metropoli. Anzi, l’economia generata dalle start-up ha trasformato aree come la costa atlantica canadese in hub per le tecnologie marine e ha reso Taipei leader nell’Intelligenza Artificiale.

La regione del Mid-East intorno a Dublino, è oggi considerata un ecosistema ideale per l’Agritech e il New Food. Un settore in espansione anche grazie a una forza lavoro tra le più preparate del mondo: un terzo della popolazione, infatti, è laureata. Ma non solo, vanta anche la più alta percentuale di start-up fondate da donne al mondo: una su quattro. Le sconosciute contee di Meath, Wicklow e Kildare sono un esempio di inclusione paragonato a Parigi o Berlino che hanno meno del 10% di start-up create da donne.

Il Mid-East è la regione che sta crescendo più rapidamente in Irlanda dopo Dublino. Non a caso è la culla delle tecnologie tra le più richieste dagli investitori early-stage: l’Agri-Food. Un settore chiave per l’Irlanda che con 13.6 miliardi di euro rappresenta il 12,3% del suo export. Il Paese con 5 milioni di abitanti produce cibo per 35 milioni di persone.

Con il supporto di Enterprise Ireland, l’ente governativo per il trade e l’innovazione, sono sorti centri di ricerca e incubatori per start-up che si stanno facendo strada nel mondo. Da Hexafly, che ricerca proteine alternative per sfamare il mondo, al The Boyne Valley Food Hub , il centro creato per accelerare la crescita delle tecnologie dedicate all’agri-food. Enterprise Ireland è il 3° Venture Capitalist d’Europa e supporta da anni lo sviluppo di progetti innovativi agro-ingegneristici nel segno della sostenibilità e redditività.

Secondo il rapporto OCSE-FAO 2019-2028 dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico e all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, nei prossimi 10 anni, la crescita del 15% della domanda globale di prodotti agricoli sarà supportata da un aumento della produttività a parità di risorse e con costi minori. L’uso di terreni agricoli rimarrà costante grazie alle nuove tecnologie: intelligenza artificiale, sensori, riconoscimento facciale, wearable, automazione e data analytics.

Enterprise Ireland getta un ponte tra Italia e Irlanda per lo sviluppo del business con la nazione più innovativa e in crescita d’Europa. Per conoscere le opportunità di partnership più convenienti per la propria impresa italiana, basta rivolgersi ai market advisor degli uffici di Milano di Enterprise Ireland.