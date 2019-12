Il segreto delle Lol? La neurovendita

Cos'è la neurovendita? È l’applicazione delle più recenti scoperte sul cervello applicate al mondo

delle vendite. Oggi si conosce molto del funzionamento cerebrale. Si possono utilizzare

queste conoscenze per comprendere ed analizzare il successo commerciale di un fenomeno

attraverso la lente delle neuroscienze. Come legge la Neurovendita il successo delle LOL?

Le LOL sono state create da Isaac Larian, il Ceo della MGA. Una grande azienda di

giocattoli ma che ha nelle LOL il prodotto di punta. In pochi anni le LOL hanno battuto

in termini di vendite la galassia Marvel ed il mondo Barbie. Una vera rivoluzione nel

mondo dei giocattoli. Un risultato impensabile. Oltre 2,5 miliardi di dollari il giro d’affari

nel 2018. Perché le bimbe (e le loro mamme) impazziscono per le LOL?

In fondo se si osserva la bambola “da sola, aperta e finita” nulla farebbe immaginare un

successo planetario senza precedenti. Le bambole hanno successo perché includono

molti principi della Neurovendita.Il segreto del successo delle LOL lo spiega Lorenzo Dornetti, esperto di neuroscienze, su Economy di gennaio.