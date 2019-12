Ford Puma: il SUV dal nome iconico

Dopo più di 20 anni dal “primo” lancio di quella che al tempo era una coupé, il nome Ford Puma torna a rivivere nella gamma dell’Ovale Blu.

Ford ha scelto di rievocare la Puma per portarla in un segmento nuovo, quello delle compatte alte da terra. Tetto in stile coupé e fari a goccia richiamano il passato, ma le forme sono quelle di un SUV, con il risultato di linee sinuose e una particolare cura per i gruppi ottici.

All’interno la Puma monta l’ultima versione del SYNC 3 e in optional il quadro strumenti completamente digitale con schermo da 12,3”. Il bagagliaio vanta una capienza di 456 litri, con l’aggiunta dell’ingegnoso Megabox (altri 80 litri), per trasportare oggetti sul fondo del pianale di carico.

Ford ha pronto per la nuova Puma anche un sistema mild-hybrid con batteria da 48 volt per il suo 1.0 Ecoboost, con potenze di 125 o 155 CV. Previsti in futuro anche un motore Diesel e il cambio automatico robotizzato.