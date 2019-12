Il marketing territoriale si fa under 14

Milano non è solo la città con la miglior qualità della vita in Italia (e non siamo noi a dirlo, ma l'autorevole classifica del Sole24Ore): è anche una capitale della cultura, tutta da scoprire. Così un'agenzia viaggi milanese, Frigerio Viaggi, ha pensato di coinvolgere bambini e ragazzi in un'avventura (anzi, due, per la precisione) alla scoperta di angoli nascosti e misteri da svelare. Come? Con un'idea semplice, ma di grande valore: un game box con una mappa della città e un codice per accedere a contenuti digitali sul proprio smartphone. In due versioni: una per i più piccoli e l'altra per i più grandicelli. Così, il Game Box Top 7 for Kids (https://www.opencitymilan.com/prodotto/gamebox-top-7-for-kids/ in vendita a 7,50 euro) include una mappa del cuore di Milano e due fogli di stickers per completarla, con tutte le attrazioni da scoprire, i luoghi da non perdere, i musei da visitare, le curiosità da cercare, i posti dove mangiare e bere. E poi giochi, sfide e suggerimenti per conoscere, esplorare e vivere Milano divertendosi. Scaricando l'OpenCity App (gratuita) ed effettuando il login si seleziona il Walking Tour e l’Avventura inclusi e insererendo il codice riportato nella Game Box si scaricano i contenuti digitali. Cosa sono i Walking tTour? Itinerari tematici, in compagnia dei consigli e suggerimenti di esperti. È possibile gestire il percorso in autonomia, interrompendolo e riascoltandolo in qualsiasi momento. Anche senza muoversi dal divano di casa. I più piccoli saranno accompagnati da Lisa, l’amica dentro il telefonino che li accompagnerà in un giro pieno di sorprese, alla scoperta delle più belle storie, leggende e curiosità di Milano. Il percorso dura due ore e si snoda attraverso un tragitto di cinque chilometri. E poi l'avventura: come in un film ci si troverà protagonisti di una serie di “sfide a colpi di Enigmi”, sulle tracce di misteri da svelare e segreti da scoprire, alla scoperta della città degli elfi, draghi e giganti, personaggi fiabeschi, che abitarono una Milano fantastica, protagonisti di un’avventura tra leggenda e realtà, per un percorso di 3 ore e 4 km.

Per i più grandi (adulti inclusi), invece, il Game Box Leonardo (https://www.opencitymilan.com/prodotto/gamebox-leonardo-in-lombardia/ in vendita a 6 euro) propone una mappa della Lombardia interamente dedicata al grande genio, toscano d’origine e milanese d’adozione, negli anni che trascorse tra Milano, Vigevano e il fiume Adda. Le cose più importanti da vedere e quelle da non perdere. Ma anche le curiosità più sorprendenti, i misteri delle sue opere e i suoi pensieri da conoscere. Chi era veramente Leonardo? Qual era il suo aspetto? E il suo carattere? Cosa lo preoccupava e come deve essere stato convivere con idee geniali tanto innovative? Lo svelerà un percorso di mezza giornata (e 9 Km). E, come in un film (o in un romanzo di Dan Brown) ci si troverà protagonisti di una serie di “sfide a colpi di Enigmi”, sulle tracce di misteri da svelare e segreti da scoprire nascosti in luoghi straordinari per vedere Milano attraverso gli occhi del grande Maestro (Durata percorso: 6/7 ore, 4,5 km).