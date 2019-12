La lavanderia automatica diventa un punto di ritrovo

Il mercato delle lavanderie self service in Italia sta cambiando radicalmente, assumendo proporzioni sempre più importanti e, con lui, sta nascendo anche una nuova concezione di laundry fondata sull’esempio americano: una lavanderia che sia un punto di ritrovo piacevole, capace di moltiplicare i profitti con un solo business.

È questo il caso LavaTu+, top di gamma delmarchio italiano Lautomatica che offre tutta la qualità e la sicurezza dei macchinari Ipso, leader americano nelle lavanderie, in un ambiente confortevole e di design.

Con 627 punti vendita in tutta Italia, oltre 1.000 imprenditori formati e un tasso di successo dell’87%, Lautomatica, azienda leader nel settore del franchising, offre solidità e garanzie a tutti i suoi affiliati: grazie alla sua speciale formula in licenza di marchio, che non prevede Fee e Royalites, permette di abbattere i costi di mantenimento del locale e raggiungere il Bpe in breve tempo.

LavaTu+ è la soluzione ideale per chi cerca un business di facile e rapida gestione nel quale investire, raddoppiando i guadagni.

La lavanderia mette a disposizione dei clienti un angolo self service con bevande, noleggio di biciclette elettriche, un’area gioco attrezzata per bambini e tanti altri servizi personalizzabili.

LavaTu+ è un nuovo concept laundry: un luogo in cui fare il bucato divertendosi.

Consigliabile per le grandi città, la soluzione LavaTu+ offre numerosi vantaggi all’affiliato: garanzia di cinque anni, patto di riacquisto delle attrezzature, controllo remoto, assistenza in fase di progettazione, allestimento e comunicazione.