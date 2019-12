Ora l'esercente si abbona alla cassa telematica

Facile, intuitivo, elegante e telematico: è il punto cassa all-in-one di SisalPay. Si chiama EasyCassa e racchiude in un solo abbonamento hardware, software e servizi. A presentarlo ufficialmente, al Salone del Franchising 2019, Antonio Iannitti, Strategy Manager di Sisal e Responsabile del progetto. «EasyCassa – spiega il manager a Economy – nasce da una strategia di Open Innovation: nel 2018 abbiamo acquisito una piccola startup di Torino specializzata nei sistemi di cassa e l’abbiamo integrata con un nostro team di giovani dedicati al 100% al progetto». Di che si tratta, esattamente? «EasyCassa è una soluzione "All in 1" pensata per il punto vendita del futuro», sottolinea Iannitti. «Il 2019 è stato un anno particolare, di innovazioni e di evoluzione normativa, che ha permesso a SisalPay di entrare in questo settore con una soluzione innovativa che pensa proprio al punto vendita per semplificare la gestione del punto cassa».

Con EasyCassa l’esercente sottoscrive un abbonamento per avere subito quello che gli serve per gestire il suo punto vendita: dispositivi tecnologici, software di cassa sempre aggiornato, servizi di verifica e assistenza. Tutto incluso, senza pensieri: così avrà più tempo da dedicare ai suoi clienti! Con l’abbonamento EasyCassa l’esercente non deve acquistare l’hardware: riceve in comodato d’uso la migliore selezione di dispositivi, coperti da garanzia estesa e assistenza telefonica e on-site, con un software di cassa intuitivo e un cloud per analizzare le vendite e gestire la fatturazione anche da smartphone. E può contare su un’assistenza rapida con numero dedicato, verifiche periodiche e garanzia estesa. Tutto senza costi extra, in un solo abbonamento mensile e con un unico fornitore.

Il sistema EasyCassa consente di gestire oltre 300 tavoli, riordinare i prodotti raggruppandoli per categorie e creando più listini separati, gestire comande con ordine di uscita delle portate, aggiugere variazioni agli ordini specificando al personale cosa desiderano i clienti, personalizzare la schermata di vendita, emettere fatture elettroniche come scontrini, accettare pagamenti con Bill direttamente dalla cassa, e registrare le anagrafiche dei clienti in modo semplice. Tra i plus del servizio, la stampante fiscale abilitata alla trasmissione telematica dei corrispettivi, il terminale di cassa touch screen da 15,6 pollici, il lettore di barcode per caricare i prodotti o per registrare i clienti per la fatturazione o la lotteria degli scontrini, la tastiera qwerty per aggiungere velocemente il listino prodotti e le anagrafiche dei clienti.

Collegandosi a www.easycassa.it da smartphone, tablet o computer si accede al proprio cloud personale per rivedere le vendite effettuate e gestire magazzino e fatturazione elettronica. Inoltre, il servizio include statistiche di vendita per periodo e per prodotto, fatturazione elettronica attiva e passiva con codice Sdi dedicato EasyCassa, download fatture in formato xml e pdf, gestione del magazzino prodotti e dell’inventario con registrazione dei fornitori e riordini semplificati.

Sono già oltre 6mila i punti vendita che utilizzano EasyCassa, l’innovativo sistema di cassa “All in 1”, affidandosi alla sicurezza e alla comodità di avere il più conveniente punto cassa di fascia alta, comprensivo di tutto da subito e costantemente aggiornato. L'innovativo sistema ad abbonamento di EasyCassa, infatti, permette di avere inclusi tutti gli aggiornamenti futuri, senza la necessità di dover acquistare nuove licenze e moduli aggiuntivi. Le nuove funzionalità del sofware di cassa e del cloud saranno atomaticamente disponibili per l'esercente una volta introdotte.

Per info:

www.easycassa.it

info@easycassa.it