Bouquet, composizioni in cesti o in vasi, bonsai e piante grasse, piante da interno ed esterno, sempreverdi e rampicanti: chi non apprezza un omaggio floreale? E soprattutto: chi non ha mai spedito un fiore con Interflora? Sono i migliori fioristi d’Italia: padroneggiano l’arte di regalare emozioni. Interflora è la rete fioristi più grande del mondo: sono 58mila gli affiliati, dei quali 1.600 nel nostro Paese.

Perché sono tanti i vantaggi offerti dall’affiliazione a un marchio riconosciuto in tutto il mondo: maggiori volumi d’affari, incremento dell’attività grazie a business complementari, pubblicità costante sui maggiori canali pubblicitari, appartenenza a una rete internazionale integrata, accordi commerciali con aziende leader. E poi Interflora assicura a ogni affiliato una postazione completa, con un programma dedicato collegato a tutta la rete di affiliati sul territorio nazionale, l’assistenza costante, l’organizzazione di corsi di formazione gratuita, l’affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Con Interflora trasmettere un ordine è semplicissimo (c’è persino l’app dedicata) e si ricevono ordini da tutto il mondo. E Interflora non è solo piante: oltre ai fiori è possibile abbinare tanti regali per ogni occasione, festività o ricorrenza. Interflora offre infatti la possibilità di sorprendere con eleganza, arricchendo l’omaggio floreale con uno dei tanti regali presenti, dai peluche ai gioielli per lei o per lui, ai cofanetti viaggio o benessere e tanto altro.

E poi, c’è un fiore perfetto per ogni occasione. Non solo per rendere indimenticabile e unico un matrimonio, con l’allestimento della chiesa, la decorazione della sala del ricevimento, il bouquet della sposa, il fiore all’occhiello dello sposo, le creazioni floreali da abbinare a partecipazioni e inviti, le bomboniere floreali e i ringraziamenti. Anche per la vita aziendale, che si tratti di arredare l’ufficio, di allestire sale meeting per convegni e convention, di noleggiare piante per brevi periodi, di fare regali aziendali ai propri dipendenti o ai propri clienti, di creare la giusta atmosfera per premiazioni e scenografie.

Inoltre, Interflora offre la possibilità di lanciare nuovi prodotti, campagne pubblicitarie, concorsi a premi, progetti solidali, iniziative di co-marketing con preventivi personalizzati per i maggiori brand sul mercato. Tutto questo, senza interruzioni: Interflora garantisce la consegna anche nei principali giorni festivi.

Info: www.interflora.it

marketing@interflora.it

DALLE ROSE AI PROFUMI: IL REGALO PERFETTO

Chi non ha mai ricevuto o regalato una rossa Stella di Natale per celebrare le festività natalizie?

E chi non è riuscito a resistere alla tentazione di scambiarsi un bacio portafortuna sotto un bel ramo di vischio allo scoccare della mezzanotte del primo giorno dell’anno? Parafrasando un antico detto, lo Staff di Interflora Italia ha lanciato il motto nuovo ed azzeccato “Festa che fai, fiore che trovi”. Seppur cadano in piena stagione invernale, le festività natalizie sono contraddistinte da una grande varietà di fiori e piante che non temono il freddo e donano colori vivaci ed evocativi profumi: abeti, Stelle di Natale, pungitopo, vischio, agrifoglio. Per inviare auguri e pensieri affettuosi in occasione delle festività natalizie a fiori e piante della stagione, si possono accompagnare preziosi doni: dal classico cesto di Natale con prodotti gastronomici e liquori, pregiati panettoni artigianali, selezioni di vini e spumanti e cioccolatini, ma anche un particolare profumo con un messaggio d’amore o un bel libro da leggere durante le giornate di festa.