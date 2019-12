Quando la carta è più importante del regalo

Un tempo si diceva “Basta il pensiero”, ma a partire da questo Natale basterà davvero solo la carta, anzi, sarà la carta stessa ad essere il regalo. Ovviamente a patto che sia una Gift Card. Giochi di parole a parte, la fotografia del mercato parla chiaro: come confermato anche dal Global Marketing Trends report 2020 di Deloitte, il prossimo sarà l’anno delle carte regalo.

Le Gift Card sono infatti ormai chiaramente lo strumento perfetto per mettere in comunicazione i brand, per i quali è sempre più importante raccogliere dati e conoscere i propri clienti, e i consumatori, alla ricerca di esperienze d’acquisto semplici, soddisfacenti e sempre più in grado di soddisfare ai pieno i loro bisogni della vita di tutti i giorni.

Lo sa bene Epipoli, il Gruppo che nel 2006 ha introdotto le carte regalo in Italia tramite MyGiftCard, che per questo Natale ha deciso di cavalcare il trend con una campagna TV dedicata alla Epipoli prepagata Mastercard, il loro prodotto più venduto, e con il lancio di due nuovi prodotti, due Gift Card pronte ad intercettare le necessità dei consumatori: la Restaurant Card e la MyGiftCard Plus.

Quest’ultima è un codice spendibile all’interno della piattaforma MyGiftCard che permette di scegliere direttamente sia dal catalogo MyGiftCard che da quello di Groupalia, con una gamma di offerte e marchi tanto vasta da garantire la soddisfazione anche dei parenti più incontentabili. La soluzione ideale, insomma, visto che solo lo scorso Natale l’ammontare dei regali non apprezzati era pari a 32 milioni, con 2,7 milioni di italiani pronti a rivenderli per poter acquistare un regalo davvero desiderato (Fonte eBay). La Restaurant Card, invece, è la prima carta prepagata in Italia spendibile in tutti i ristoranti, i bistrot, le pizzerie e i fast food che accettano Mastercard, un prodotto che intercetta un trend importante: quello per cui, secondo il Rapporto Ristorazione di Fipe - Federazione italiana pubblici esercizi, i pasti consumati fuori casa sono in costante crescita al punto che arriveranno a coprire il 40% della spesa dei consumatori nel 2030. Insomma: è il momento perfetto per lanciare un prodotto che consenta di regalare con facilità una cena o un pranzo speciale ai propri cari lasciandoli liberi di scegliere ristorante, momento e persino la compagnia senza doversi preoccupare del conto. Due prodotti nuovi di zecca che attendono i consumatori nelle decine di migliaia di punti vendita della GDO in cui è distribuito il catalogo MyGiftCard accanto ad una vasta scelta di carte regalo dei migliori marchi e ad un terzo prodotto decisamente smart che sta facendo molto parlare di sé: la Epipoli Prepagata Mastercard, la prima Gift Card in Europa ad essere protagonista di una campagna televisiva. La carta, utilizzabile per fare acquisti online e offline in uno dei 32 milioni di esercizi commerciali del circuito Mastercard, ideale anche per chi non ha un conto corrente (può essere utilizzata persino dagli under-18), a dicembre torna in fatti in TV con uno spot sulle reti La7, Mediaset, Rai, Sky, Discovery. Il momento, d’altro canto, è quello giusto: in America, secondo un White Paper recentemente pubblicato negli Stati Uniti, il 60% degli intervistati ha dichiarato di desiderare una Gift Card in regalo, in Germania il mercato delle carte regalo vale già 5 miliardi di euro (fonte Global Marketing Trends report 2020 di Deloitte) e in Italia si stima una crescita che porterà i volumi da 500 milioni di euro attuali ad arrivare a ben 20 miliardi complessivi nei prossimi 10 anni.