Da sinistra: Severina Miele, Irene Pivetti, Francesco Paduano

La storia del progetto in franchising e del brand UniPoste, uno dei maggiori network italiani nel settore di servizi di credito e prodotti assicurativi, pos, viaggi e noleggio auto, servizi postali, conti e carte, è raccontata da Francesco Paduano, presidente del marchio. Oggi la rete conta, nel nostro Paese, cinque filiali a gestione diretta (Agropoli, Tropea, Torino, Napoli e Salerno), due Hub (Agropoli e Roma) e quindici agenzie in franchising dislocate sul territorio nazionale, con altre quattordici di prossima apertura. Per l'estero il mercato è ancora in fase di valutazione.

Come nasce UniPoste e quando ha avviato il progetto in franchising?

UniPoste Spa è nata nel 2014, quando alcuni imprenditori hanno selezionato e studiato i prodotti e i servizi di cui, ogni giorno, famiglie e imprese hanno bisogno. L’idea si è concretizzata l’anno dopo, dando vita alla prima realtà imprenditoriale entrata nel mercato liberalizzato Postal&Utility. Oggi lo studio del mercato e le giuste intuizioni ci hanno portato allo sviluppo di progetti all’avanguardia anche in settori come il noleggio di auto e moto, telefonia ed efficienza energetica. Per avanguardia intendo: reinvenzione totale del business, per cui Uniposte non è “solo Poste”, ma una struttura d’azienda completamente nuova, secondo il modello del franchising che offre servizi rapidi e supportati da sistemi altamente tecnologici. Il business è canalizzato nelle quattro società del gruppo con le seguenti quattro business unit: finanziamenti, assicurazioni, viaggi e vacanze, posta e spedizioni.

Come è nata l'idea?

La diffusione dei telefoni cellulari e la loro evoluzione ha consentito a miliardi di persone di scambiarsi informazioni di qualsiasi tipo (voce, testi, immagini, video, etc.) e di raggiungere livelli di interazione elevatissimi con strumenti molto sofisticati (pagamenti, ecc.). In questi anni, due sono stati i punti di svolta importanti: il primo, l'attuazione della legge 124/2017 che ha previsto la piena equiparazione di tutti i fornitori dei servizi postali; la seconda, lo scambio di denaro (money transfer & mobile payments) attraverso l'uso del telefono cellulare. Per cui, con la liberalizzazione del mercato postale e il money transfer, ecco che l’idea di UniPoste Spa diventa realtà. Il progetto è un contenitore di prodotti e servizi di cui quotidianamente hanno bisogno famiglie e imprese. Infatti già nel primo punto vendita si erogavano - oltre al prodotto postale e alle spedizioni, servizi come assicurazioni, finanziamenti viaggi e vacanze. La società, pronta sempre a osservare le evoluzioni e le opportunità che il mercato offre, arricchisce poi la sua offerta integrandola di altri prodotti e servizi ad alta redditività, stipulando infatti accordi con i principali player del settore quali: noleggio auto e moto, telefonia ed efficienza energetica. Il nostro format permette, ai soggetti interessati, di operare nella propria rete in franchising attraverso nuove formule di affiliazione commerciale: Sprint e Professional.

Quali sono state le strategie e i segreti della crescita del format?

L’ottimo rapporto qualità/prezzo dei prodotti e servizi erogati, il know-how in nostro possesso, la piattaforma tecnologica usata, l’intensa attività di marketing e i corsi di formazione offerti. Importante è infatti l’attività formativa che mettiamo in campo con UniPoste Academy: una scuola che offre corsi di programmazione, web design, digital marketing, corsi di intermediazione assicurativa, di credit management, di tour operator, agente finanziario, human resource management.

UniPoste quindi punta e ha puntato sul fattore umano, ottenendo la fiducia del consumatore attraverso la preparazione e la competenza, l’empatia e la passione nel proprio lavoro.

Qual è stato l'errore più importante che ha commesso e che cosa ha imparato da quell'errore?

Creare filiali nei centri commerciali perché non hanno portato i risultati sperati. In più, riguardo ai potenziali affiliati, il titolare dell’agenzia deve avere il profilo giusto per noi. Alle volte è stato difficile trovarlo. Infatti, il “matrimonio” è un passo che si compie in due e il connubio perfetto è il patentino del ʽsaper fareʼ, perché i soli prodotti e servizi offerti di qualità non sono sufficienti.

Qual è stata la sfida che ha affrontato e come l'ha superata?

L’obbligo di legge tra privati e verso i consumatori e l'adeguamento anche al sistema della fatturazione elettronica. La Commissione Europea si è resa conto che tutelare le persone era l’unica strada da seguire. La liberalizzazione del mercato che è stata l’Unione stessa ad implementare, e che ha investito anche e soprattutto il nostro settore, non poteva non accompagnarsi a contromisure serie per la responsabilizzazione delle aziende. Al di là di tutto, lo spettro di strumenti money transfer & mobile payments, mi riferisco soprattutto al MyPos. Le criticità individuate dal Garante sono state infatti di natura istituzionale. Senza compliance né le aziende, né gli intermediari, né la stessa Agenzia delle Entrate hanno il diritto di conservare e trasmettere i dati implicati da ogni pagamento. Il nostro sistema è stato dotato, proprio per questo, di virtù uniche (capacità di inviare e ricevere bonifici, revolving, incasso in tempo reale su conto dedicato e carta personale, etc.), in più è ecosostenibile e sicuro, altrimenti non staremmo qui a parlare di una soluzione all-in-one. Per andare lontano c'è quindi bisogno, per ogni mercato e business specifico, della consapevolezza di mettere la sicurezza al primo posto.

Quale ritiene sia stato il suo successo più importante?

Sicuramente la partnership con Groupama Assicurazioni Spa dopo due anni di incontri, riunioni, approfondimenti, scambio di documenti e due diligence. Poi, anche il percorso, costellato di impegno, passione e innovazione, affrontato fino a ora, che si può sintetizzare in queste parole: «Dove tieni la mano devi tenere la testa, dove tieni la testa devi tenere il cuore, altrimenti il lavoro non viene bene».

Quali sono i suoi obiettivi futuri?

Stiamo lavorando per concludere altre partnership importanti sulla falsariga di Groupama nelle altre business unit, così da sviluppare il nostro progetto non solo sul versante B2B ma anche e soprattutto sul versante B2C aumentando le fidelizzazioni, i consensi e la qualità dei prodotti erogati.



Per maggiori informazioni:

www.uniposte.it

franchising@uniposte.it

numero verde 800.242616