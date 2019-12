La Nutella, la Bestia, Salvini, il ventilatore e Aristotele Le esternazioni di Matteo Salvini, prima pro e poi contro le nocciole turche nella Nutella, nascono dalla decisione di ravvivare la presenza in Rete, ovviamente ridotta dopo l'uscita dall'esecutivo, trattando temi diversi da quelli politici. Calcolo corretto, come metodo. Ma nel merito il messaggio ha suscitato - se non nei sostenitori più accesi - molta perplessità e ironia, e ha indotto il Capitano alla Retromarcia. Morale: la rete è una brutta Bestia, chi crede di poterla domare si scotta...