Smi, Smart Managed Innovation, è un’azienda romana, con circa 50 dipendenti e un fatturato di oltre 7 milioni di euro. Che poco più di tre anni fa non esisteva.

Questa è la storia di un’impresa di un gruppo di professionisti dell’It, che un giorno del 2015 decidono di mettere insieme le loro competenze ed esperienze pluriennali per dare vita a una nuova realtà di consulenza tecnologicamente avanzata, dedicata alla progettazione e realizzazione di infrastrutture It, alla gestione dei processi e al supporto sistemico di eccellenza per piccole, medie e grandi aziende ed enti pubblici e privati. Il collante della loro avventura è la passione per la tecnologia: lavoravano già insieme in un’azienda del settore, ma poi i casi della vita sparigliano le carte in tavola e aprono opportunità per altre direzioni.

L’idea è di Cesare Pizzuto (nella foto), già direttore generale di un’importante azienda informatica, ora amministratore delegato di Smi.

Più che un’idea è sempre stato il suo sogno, che ha radici nella sua storia personale.

Nei primi anni Novanta, fresco di laurea in ingegneria elettronica e alle prese con un dottorato di ricerca per diventare ricercatore, rifiuta l’offerta del padre, imprenditore nel campo delle infrastrutture metalliche, di rilevare l’azienda di famiglia, la Smi – Società Montaggi Industriali.

La vecchia Smi finirà per essere acquistata da truffatori e non ne rimarrà nulla.

Quando la vita ne presenta l’occasione, il sogno è quello di far rinascere la Smi e con lei, l’idea di fare impresa in modo diverso: un ambiente in cui la forza è nel gruppo, dove il tempo di lavoro sia tempo di qualità per le persone, e l’etica e la trasparenza siano i valori guida, nella piena consapevolezza e responsabilità del ruolo sociale che ogni impresa ricopre.

Il sogno prende forma e diventa realtà quando a Cesare Pizzuto si unisce Stefano Tiburzi, co-fondatore e oggi service director di Smi, costituendo quel nucleo, a cui mese dopo mese si aggiungeranno gli altri, fino a diventare 50, con quel nome che riprende vita e che ora parla di innovazione - Smart Managed Innovation - come capacità di saper guardare oltre, della volontà di gestirla e renderla fruibile, in modo flessibile, agile, capace.

In questi anni Smi diventa un “service integrator”, ovvero una società di consulenza per l’integrazione di servizi tecnologici, analisi, implementazione e gestione della trasformazione digitale dei propri clienti.

Disponibilità, flessibilità, curiosità per il nuovo, sviluppo continuo delle competenze delle persone, sono aspetti fondanti per Smi, per essere in grado di interpretare, comprendere e risolvere le esigenze dei clienti, con cui costruire relazioni durature di partnership.

In un mondo sempre più interconnesso, in cui la connettività si estende dalle persone agli oggetti, saper comprenderne le potenzialità permette alle aziende di esplorare opportunità fino ad ora impensabili.

E a partire dall’esplorazione delle proprie, Smi ha sviluppato la YOUnified Platform, la piattaforma di Smi per la Service Integration.

La YOUnified Platform nasce infatti dall’esigenza di far dialogare tutta la tecnologia che ormai le aziende utilizzano quotidianamente: dalle applicazioni per la gestione del personale, degli ordini e anche del magazzino, a quelle per il monitoraggio e alle moltissime altre per le necessità più disparate. Da un unico punto di accesso, con la piattaforma di Smi è possibile integrare tra di loro le app che governano aspetti separati, per avere un controllo e un monitoraggio proattivo, semplice, immediato, flessibile, capace anche di restituire dati e informazioni di valore per la pianificazione strategica delle attività.

Una capacità di saper esplorare il nuovo che i clienti hanno riconosciuto e confermato in questi anni: da un bilancio di poco più di un milione di euro nel 2016 sino agli oltre 7 del 2019.

Una crescita che per Smi non è un traguardo, ma solo un passaggio per poter guardare più lontano.