Il suo logo è famoso e riconosciuto in tutto il mondo: fondata nel 1955 negli Stati uniti e in Italia dal 1986, McDonald’s è oggi presente in oltre 100 Paesi con 37.000 ristoranti, l’80% dei quali gestiti in franchising, e 1.900.000 dipendenti.

Sin dalle sue origini la storia di McDonald’s è il simbolo stesso del successo imprenditoriale: oggi in tutto il mondo sono oltre 30.000 le persone che hanno deciso di mettersi in proprio e di accettare la nuova sfida con entusiasmo e spirito di iniziativa. In Italia, dove l’azienda impiega circa 24.000 persone, il 95% con un contratto stabile, che servono ogni giorno un milione di clienti, i ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio italiano.

Nel nostro Paese McDonald’s è in forte crescita e la rete in rapida espansione su tutto il territorio nazionale; per questo motivo l’azienda è alla costante ricerca di persone che vogliano cogliere la sfida del franchising entrando a far parte della grande famiglia della M gialla e condividendone la storia, la filosofia e i successi fatti di un milione di clienti al giorno e 250 milioni di panini l’anno solo nel nostro Paese. Persone che abbiano non solo doti di leadership e spirito di iniziativa, ma che vantino anche la capacità di gestire il personale e l’approccio al cliente fondamentali per stringere una partnership di lunga durata (il contratto di franchising infatti può durare fino a 20 anni) con il brand. Il franchisee ideale è una persona tra i 32 e i 49 anni, con solida esperienza professionale alle spalle, capace di gestire un team e di darsi obiettivi ambiziosi di lungo periodo. Il candidato dovrà affrontare un processo di selezione durante il quale vengono verificate le sue attitudini e la sua motivazione. Successivamente si passa a una fase di formazione sul campo.

Sono molteplici le opportunità di sviluppo per i licenziatari, parallelamente alle responsabilità e alle sfide che si presentano quotidianamente. I licenziatari McDonald’s, infatti, lavorano attivamente e in prima persona tutti i giorni nei ristoranti insieme al proprio staff e organizzano iniziative locali a supporto delle vendite. Tutti i franchisee sono affiancati dal personale di sede per quanto riguarda sia gli aspetti operativi e finanziari sia quelli relativi al marketing e alla comunicazione. Per questo motivo il rapporto con l’azienda è molto stretto e le relazioni sono quotidiane.

Quello di McDonald’s è uno dei sistemi di franchising di maggior successo al mondo che, oltre a dare la possibilità ai licenziatari di sviluppare i propri obiettivi a livello locale, apre le porte verso numerose possibilità di crescita professionale e verso il raggiungimento dei propri obiettivi di business. Il tutto in maniera sinergica con lo sviluppo dell’azienda nel suo complesso, prendendo parte ad un progetto di espansione e crescita che va ad alimentare il successo di McDonald’s nel mondo.

Diventare franchisee di McDonald’s non è però un’impresa per tutti: oltre a possedere alcuni requisiti fondamentali - come la capacità finanziaria personale - i candidati dovranno dimostrare di essere pronti a diventare rappresentanti del marchio sul territorio, affrontando un rigido processo di selezione e formazione. Siete motivati, non temete le sfide e volete iniziare una nuova vita unendovi a McDonald’s per condividerne i successi?

Allora la proposta di McDonald’s fa per voi: potete trovare tutte le informazioni, i requisiti e il modulo di candidatura su https://www.mcdonalds.it/mcdonalds-italia/franchising.