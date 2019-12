Smart-cities, la digitalizzazione si mette al servizio dei city user

Italo Calvino scriveva che “di una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”. Con la trasformazione digitale, l’Amministrazione comunale è chiamata a gestire una domanda sempre crescente, proveniente non solo da cittadini, ma anche da pendolari, turisti, imprese e atenei. Il salto di paradigma da cittadino a city user mette gli enti locali nella condizione di dover rispondere a soggetti tecnologicamente evoluti e più esigenti sulla qualità dei servizi.

Questa nuova fase di cittadinanza digitale è ben fotografata dal Desi 2018 (Digital economy and society index): oltre il 58% dei cittadini europei sceglie l'online per individuare i servizi amministrativi e oltre il 52% del campione si dice pronto a condividere i propri dati per rendere tali servizi più personalizzabili.

I comuni stanno effettuando investimenti crescenti in infrastrutture e Iot per la digitalizzazion. Come PwC siamo impegnati in diversi progetti di sviluppo di soluzioni smart per le più grandi città italiane. Le nostre stime evidenziano una forte crescita del mercato mondiale generato dalle smart cities, che supererà 1 trilione di dollari entro il 2020 e 2,5 trilioni nel 2025.

Si stanno così aprendo nuove opportunità, dirette o indirette, anche per le imprese e le Pmi. Firenze, ad esempio, con l’app Oltrarno su misura consente di dare ampia visibilità alle botteghe artigiane, a ristoranti e altre attività commerciali di quella parte di città. Venezia sta per lanciare un nuovo sistema per la gestione delle indicazioni per i siti turistici in grado di modificarsi sulla base del flusso dei visitatori. Roma sta lavorando sul Piano Smart City e ha digitalizzato le procedure del Suap (Sportello unico delle attività produttive) che permette ad imprenditori ed esercenti di liberarsi di code e tempi di attesa potendo seguire tutte le procedure necessarie per l’apertura dell’esercizio commerciale direttamente online.

Lo sviluppo di nuovi servizi richiede all’ente comunale di aprirsi e imparare a gestire con modalità innovative il rapporto con le parti attive della città. Il design thinking e i processi di co-creazione con il coinvolgimento diretto dei city users, in realtà complesse come Milano e Roma, si sono dimostrate metodologie di progettazione molto efficaci per disegnare nuovi servizi.

Il ruolo delle amministrazioni, però, non si ferma all’ascolto e alla progettazione. Gli investimenti necessari per la digitalizzazione stanno spingendo i Comuni alla ricerca di player privati in grado di offrire nuove tecnologie e competenze per far crescere soluzioni e infrastrutture dedicate ai servizi. Il ruolo dell’amministrazione, quindi, si sta allargando: da soggetto decisore a soggetto orchestratore, capace di far convergere le diverse anime della città verso un obiettivo condiviso, incentivando i comportamenti virtuosi e migliorando la qualità della vita.

Ma la vera sfida che attende le amministrazioni con la crescita dei servizi smart sarà l’utilizzo proficuo dell’enorme mole di dati che genereranno. La corretta gestione e analisi dei big data consentirà di creare policy e disegnare servizi che risponderanno in modo puntuale e personalizzato ai bisogni dei city user, fino ad anticiparli. Costruire la smart city di domani offre agli amministratori l’opportunità di rafforzare il rapporto con i cittadini, mostrandosi capace di saper ascoltare e di far evolvere la città in sintonia con le attese e gli obiettivi di chi la vive e contribuisce al suo benessere.

