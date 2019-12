Ora la tecnologia pedala in tandem con la consulenza

Mettere assieme la consulenza che aiuta le aziende a capire quali sono le esigenze del business, e come muoversi di conseguenza, con l’offerta di soluzioni innovative e la profonda conoscenza del mercato italiano. È l’obiettivo che sta alla base della nascita di Var4Advisory, nuova società dedicata alla consulenza strategica e all’innovazione, partnership tra Var Group, operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni Ict per le imprese, parte del gruppo SeSa, quotato sul segmento Star di Borsa Italiana, e Rsm Società di revisione e organizzazione contabile Spa, che fa parte del network internazionale Rsm, leader mondiale dei servizi di audit, tax e consulting per il middle market. La nuova nata integrerà le competenze e i servizi di advisory del network globale Rsm - che abbraccia 116 Paesi, con 750 sedi in America, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico, e oltre 41.000 dipendenti nel mondo - con quelle di Var Group, forte di oltre 2000 esperti che ogni giorno traducono le tecnologie dei grandi produttori internazionali in soluzioni su misura per gli imprenditori del made in Italy.

«Il nostro è un approccio integrato» dice Davide Grassano, head of management & technologies di Rsm Italia, «la tecnologia esprime tutto il suo potenziale solo se è messa al servizio di quel che serve davvero all’impresa. Lavoriamo insieme al cliente e non lo lasciamo solo con delle aree scoperte, lo supportiamo fino in fondo».

Secondo il Politecnico di Milano, l’anno scorso le imprese hanno investito 3,2 miliardi in innovazione tecnologica, ma alla dotazione di soluzioni tecnologiche non sempre corrisponde la capacità di capire cosa sia davvero rilevante per il business dell’azienda. «Uno dei limiti dei system integrator, specie in Italia, è quello di non avere un approccio volto a capire le esigenze vere delle aziende», osserva Grassano, «eppure siamo in un periodo nel quale la discontinuità nel mondo che ci circonda è talmente forte da cambiare il business in modo radicale. Per questo è un grosso valore avere una consulenza che ti faccia navigare nella direzione giusta, ti permetta di non affondare e portare a casa risultati. I dati dell’Unione Europea mostrano un gap nei livelli di investimento medi delle aziende italiane: bisogna aiutare le aziende italiane a investire bene in tempi non facili con risorse limitate». Var4Advisory affianca gli imprenditori italiani delineando strategie che adottano il principio di corporate responsibility, aiutandoli a definire un percorso di crescita che crei un valore duraturo. Realizza progetti personalizzati con una forte attenzione alla responsabilità sociale, aiutando le aziende a raggiungere il giusto equilibrio tra competitività e sostenibilità, nel pieno rispetto delle peculiarità culturali di tutta la filiera del made in Italy. «Abbiamo tante aziende, specie di medie dimensioni, brillanti dal punto vista della capacità di realizzare nuovi prodotti» sottolinea l’Head of Management & Technologies di Rsm Italia, «ma perlopiù non stanno ancora sfruttando la possibilità di fornire ai clienti, oltre ai prodotti, i servizi abbinati: nel caso di un impianto, per esempio, anche un servizio di gestione e controllo dello stesso. È un problema di processo, si deve lavorare nell’ottica di dare più valore al cliente: così aumenti il fatturato e hai meno concorrenza, quindi sei più competitivo in modo da ridefinire prodotti e servizi».

Tre le aree principali di intervento di Var4Advisory. La prima è quella dei modelli di business, per accompagnare l’azienda nei cambiamenti nel segno della digital trasformation. La seconda è la tecnologia, con la costruzione di progetti innovativi specie in tema intelligenza artificiale, automazione dei processi e blockchain. «Il nostro scopo è fornire strumenti concreti per fare automazione» rimarca Grassano, «portare l’innovazione dai centri sperimentali alla realtà delle aziende». La terza è l’affidabilità dei processi, legata in particolare alla cybersecurity: un campo nel quale ci vuole la capacità di organizzare servizi sicuri, con l’utilizzo della tecnologia adeguata. Un campo ancora più delicato alla luce della nuova normativa europea sulla cybersecurity, che a breve imporrà la certificazione di prodotti e servizi di diversi settori rischiando di avere impatti negativi sulle aziende se non affrontata per tempo. Tra le nicchie nelle quali la partnership tra Var Group e Rsm è particolarmente ricca di competenze ed esperienza figurano l’intelligenza artificiale, l’automazione di processo, e anche i controlli automatizzati dei processi automatizzati, il controllo dell’identità digitale delle macchine che si sostituiscono alle persone in un mondo digitale, approcci e soluzioni per smart city e in particolare lo smart sport che si applica a stadi e impianti sportivi. E ancora, industria 4.0, con la progettazione insieme all’azienda per vedere dove portare vera innovazione, e per non sprecare le risorse messe a disposizione dall’Unione europea e non sempre sfruttate al meglio. Il tutto all’insegna dell’attenzione per l’ambiente e la sostenibiltà. «La trasformazione digitale impone un cambiamento culturale» sottolinea Francesca Moriani, a.d. di Var Group: «per avere successo non basta acquisire tecnologie, servono, a monte progetti, scelte ponderate, competenze. Vogliamo essere più vicini alle imprese del made in Italy e mettere a disposizione una struttura in grado di capire e interpretare le sfide del midmarket entrando nei processi decisionali, affiancando i nostri clienti nell’intero percorso di trasformazione digitale e adozione delle nuove tecnologie, mettendo le persone al centro. La partnership con Rsm permetterà di condividere le competenze di advisory e tecnologiche con la nostra offerta di soluzioni innovative e la profonda conoscenza del mercato italiano».

«La nuova realtà garantirà lo sviluppo di iniziative di successo per le imprese italiane» conclude Rocco Abbondanza, Presidente Rsm Spa, «tracciando insieme a loro un percorso innovativo dalla consulenza strategica fino alla realizzazione in concreto di singoli progetti di digital transformation. Il network Rsm rappresenterà un interlocutore privilegiato per l’internazionalizzazione delle imprese e metterà a disposizione best practice globali nelle diverse industry».