Fare azienda innovando? Dovrebbe essere un must, ma non lo è per tutti. Lo è sicuramente per Giuliano e Davide Rovelli, due generazioni di imprenditori legate dalla stessa visione. L’idea imprenditoriale nasce quando Giuliano Rovelli, a soli 24 anni, apre il primo parcheggio all’aeroporto di Malpensa. Oggi, a 25 anni di distanza, il network ParkinGo conta oltre 90 strutture in dieci paesi in Europa, un vero e proprio mobility hub che unisce al core business dei parcheggi aeroportuali servizi pensati appositamente per rispondere alle esigenze di chi viaggia. «Siamo nati come semplici aree di parcheggio limitrofe agli aeroporti e oggi le nostre strutture si sono evolute diventando piattaforme di mobilità, dove puoi parcheggiare, ricaricare l’auto elettrica oppure prendere un’auto in condivisione, o lasciare la tua in condivisione e addirittura prenderne una a noleggio a lungo termine», sottolinea a Economy Giulano Rovelli. «Il miglioramento della customer journey è da sempre il mio chiodo fisso. ll nostro obiettivo è integrare il mondo fisico e il mondo digitale per offrire un’esperienza di mobilità innovativa».

L’innovazione è da sempre nel dna di questo brand made in Italy, che fornisce lavoro a oltre 1.500 dipendenti tra strutture di proprietà e parcheggi in franchising che scelgono il pacchetto chiavi in mano di ParkinGo sinonimo di qualità e affidabilità nell’ecosistema Travel&Mobility.

Nel 2018 ParkinGo ha lanciato una ico dedicata. E ora sta lavorando a una sto per velocizzare l’espansione mondiale

L’offerta di ParkinGO nei confronti dei nuovi partner è caratterizzata da soluzioni tecnologiche diventate nel tempo emblema di un alto standard qualitativo. Il gestionale realizzato in-house ed il ParkinGo Scanner, un maxi-scanner che verifica e certifica lo stato dei veicoli durante le fasi di check-in e check-out, sono alcuni dei punti di forza distintivi del modello.

Una delle innovazioni più eclatanti è senza dubbio l’implementazione della blockchain nei processi aziendali: ParkinGo lo fatto nel 2018, attraverso il lancio di un token digitale tramite una Ico (Initial Coin Offering) dedicata. Il GoToken, lo utility token emesso dall’azienda, offre la possibilità di acquistare i servizi del network garantendo vantaggi esclusivi per gli utilizzatori. E oggi ParkinGo si prepara ad una nuova fase della sua espansione innovando il tradizionale sistema di raccolta capitali con il lancio di una Sto (Security Token Offering). «Stiamo lavorando a questa Sto da diversi mesi», spiega Davide Rovelli, ceo di ParkinGo International Sa: «L’obiettivo è quello di realizzare un progetto win-win, dando a tutti la possibilità di partecipare al processo di evoluzione ed espansione di ParkinGo».

Il nostro obiettivo è integrare mondo fisico e digitale per offrire un’esperienza di mobilità innovativa

Con Security Token Offering si intende la procedura di vendita al pubblico di strumenti finanziari (un’azione, un bond, un derivato, un immobile, un titolo di proprietà, ecc.) rappresentati da token digitali che danno diritto a ricevere un ritorno sull’investimento in funzione dei parametri di fatturato e della crescita dell’azienda. Le Sto vengono anche definite Ipo 2.0 poiché funzionano in maniera analoga, eliminando però alcuni dei limiti tipici delle operazioni tradizionali. Il vantaggio principale dei security token è la blockchain, questa infatti permette di abbattere i costi di emissione e gestione dei token oltre a non rendere necessario una forma di intermediazione da parte di organi finanziari esterni. L’investitore, acquistando i security token di ParkinGo, avrà la possibilità di partecipare alle revenue aziendali che vedranno una forte crescita dettata dalla roadmap con il raggiungimento di 350 strutture entro il 2024 e una forte innovazione delle piattaforme digitali pensate per ampliare la scalabilità del modello di business a livello internazionale.

Il secondo token di ParkinGo si chiama Gots, un chiaro riferimento al fratello maggiore GoToken. Il Gots, al momento in fase di private sale, sarà prossimamente disponibile al pubblico attraverso la piattaforma di investimento P2P Stokr (stokr.io), specializzata nel settore valute digitali e nelle aziende ad alto tasso di innovazione. Successivamente il Gots verrà quotato sui principali exchange che permetteranno così di acquistare e vendere ai prezzi di mercato. Il Gots si muove sulla blockchain Ethereum, permettendo così di essere “conservato” nella maggior parte dei wallet digitali disponibili in circolazione. Durante la fase di emissione del token verrà anche resa disponibile la blockchain GotNet. Questa procedura aumenta al massimo grado la trasparenza non solo nei confronti dei clienti ma anche di tutti coloro i quali desiderano investire in ParkinGo. Attraverso questa nuova tecnologia sarà possibile monitorare costantemente la soddisfazione della clientela, collegarla direttamente con le performance aziendali e con la remunerazione incrementale dei singoli dipendenti.



Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le news sul nuovo token ParkinGo è stata realizzata una pagina web raggiungibile all’indirizzo:

https://www.parkingo.com/it/sto

GetMyCar GetMyCar

GetMyCar, start-up innovativa che completa l’offerta ParkinGo, è la community di Car rental & Car sharing che mette in contatto chi ha bisogno di un’auto e chi desidera condividere la propria. “L’Airbnb delle auto” è disponibile in tutta Italia e sbarcherà nel resto d’Europa dal 2020. L’app permette di parcheggiare gratuitamente lasciando l’auto in condivisione, sommando il risparmio della sosta al guadagno della condivisione.