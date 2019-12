Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che stabilisce gli obbiettivi di produzione e utilizzo di fonti rinnovabili nei prossimi 10 anni la produzione da energia eolica dovrà raddoppiare, un target che non potrà essere raggiunto se non grazie a nuovi impianti e impianti di prima generazione rinnovati o ripotenziati. Il mercato di nuovi impianti autorizzati oggi è di fatto agganciato al volano degli incentivi assegnati con il meccanismo delle aste competitive, reintrodotte dal Dm 4 luglio 2019. Gli operatori, in attesa dei regolamenti di attuazione, rimandano intanto i nuovi investimenti e gli interventi sugli impianti da ripotenziare. In assenza degli incentivi funzionali e delle facilitazioni del processo autorizzativo, contenute nel Dl semplificazioni 2019, il revamping e il repowering sono a rischio. Le migliori stime parlano infatti di 3.5 GWh in bilico al fine vita di molte turbine, a fronte di potenze da rinnovare almeno per 8 GWh entro il 2030.

I maggiori produttori di energie rinnovabili, nell’attesa del riavvio del sistema incentivante, sono stati molto attivi sul mercato secondario, già incentivato, dove è in atto un processo di consolidamento volto a raggiungere economie di scala e maggiore efficienza soprattutto sulla manutenzione. Competono sul mercato secondario multinazionali del mondo Energy e società native della green economy, integrate verticalmente, che partendo dallo sviluppo di nuovi progetti arrivano fino alla vendita dell’energia ai consumatori finali.

Stipulando contratti di lungo periodo tra fornitore e utilizzatore è possibile bilanciare i costi di realizzazione degli impianti

Un caso emblematico di successo in tema di innovazione di processo e di servizio in questo ambito è la San Bernardo Wind Energy (Sbwe), un produttore di medie dimensioni della provincia di Cuneo con impianti in funzione di 12.5MW e autorizzazioni per ulteriori 10.8MW. La società è partecipata dal gruppo Green City Ag di Monaco che presenta una struttura finanziaria aperta agli investimenti ecologici con fondi di investimento e obbligazioni green quotate. Per la realizzazione dei nuovi impianti autorizzati, la società parteciperà alle aste competitive solo se verrà concesso un rimborso minimo. Diversamente la strategia sarà quella di finanziare il nuovo impianto a grid parity (cioè a parità tra il costo di produzione e quello di acquisto dell’energia dalla rete, in assenza di incentivi). Questa strategia è oggi possibile grazie a contratti di lungo periodo con l’utilizzatore finale, il cosiddetto Power purchase agreement (Ppa) e ai Sistemi efficienti di utenza (Seu), soluzione tecnicamente efficiente nei casi di vicinanza fisica con l’utilizzatore finale. Sbwe attualmente sta negoziando un Ppa con un pool di consumatori in cooperazione con il trader internazionale di energia elettrica Dxt Commodities, primo operatore in Italia. Quanto ai Seu, la San Bernardo Wind Energy da anni fornisce parte della propria produzione direttamente allo stabilimento della San Bernardo spa (storico marchio delle acque minerali). L’energia scambiata su questa rete interna non è gravata dai costi di dispacciamento e trasporto della rete pubblica, costi ad oggi maggiori di quello di produzione. Oltre al vantaggio economico comune alle due società, che si dividono i risparmi sui costi di trasporto, questo approccio garantisce una maggiore integrazione dell’impianto eolico nel tessuto economico e produttivo del territorio ospitante e conseguentemente una maggiore accettazione sociale dell’impianto. Un passo in avanti per superare la sindrome di Nimby (Not in my backyard).