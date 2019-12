Il futuro di Eni tra decarbonizzazione e welfare

Raggiungere le zero emissioni nette dell’upstream entro il 2030: la transizione energetica verso un futuro low carbon è per Eni una priorità strategica e un’azione di responsabilità verso stakeholder e ambiente. Ma senza le persone, tutto ciò sarebbe impossibile: «Questa profonda trasformazione non sarebbe possibile senza le conoscenze, l’esperienza e l’impegno delle persone di Eni, che per la società sono al centro di qualsiasi strategia, progetto, iniziativa», commenta Claudio Granata, Chief Services & Stakeholder Relations Officer. «La centralità delle persone è nel dna di Eni, e questo è testimoniato anche dall’estrema attenzione che la compagnia dedica alle proprie iniziative e al proprio sistema di welfare, basato sull’ascolto dei dipendenti, per coglierne le esigenze, spesso anticipandole e superandone in senso qualitativo le richieste».

Per Eni le persone rappresentano la risorsa in assoluto più preziosa. Da questo principio nascono “i volti di Eni” (https://www.eni.com/it_IT/media/dossier/i-volti-eni.page), il format che racconta attraverso brevi video il lavoro di ogni giorno di ingegneri, tecnici e ricercatori. «Il welfare aziendale si inserisce in questo contesto, come dimensione importante della storia di Eni e della sua employer identity, ponendola al centro della propria strategia di business e posizionandosi come una caring company, un’impresa che promuove un impegno continuativo nella cura delle proprie persone per creare una catena di valore condivisa», aggiunge Granata.

L’impegno di Eni in ambito Welfare trova storicamente uno dei suoi capisaldi nell’assistenza sanitaria integrativa. Dal 1° gennaio 2018 Eni ha più che triplicato l’impegno finanziario, assumendosi l’onere dell’iscrizione automatica per tutto il personale ai Fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa di settore (Fasie - Opzione Base e Faschim). Oltre a ciò, grazie ad una polizza assicurativa stipulata “ad hoc” per Eni, tutti gli iscritti beneficiano di un ulteriore miglioramento delle coperture che assicura sia un incremento del rimborso per tipologie di prestazioni già riconosciute che per nuove prestazioni.

Poi c’è la prevenzione: l’attività di “Igiene Industriale”, Eni wellness program (sui corretti stili di vita), il programma personalizzato Myto “my trainer on line”, le campagne di vaccinazione antinfluenzale, il Piano Diagnosi Precoce per la prevenzione oncologica, la rete solidale per facilitare il reintegro al lavoro dei lavoratori colpiti da patologie croniche, lo “sportello” di help-line telefonica, le convenzioni con strutture sanitarie per prestazioni a costo agevolato.

E l’attenzione alle famiglie, non solo con il nidoscuola Eni 0-6 di San Donato Milanese e quello nel nuovo complesso uffici di Roma Europarco, ma anche attraverso i programmi di orientamento scolastico, i soggiorni estivi, i summer camp e il contact center dedicato al supporto per le problematiche legate al care giving per genitori anziani e familiari non autosufficienti, offre servizi dall’assistenza amministrativa a quella domiciliare, dal supporto psicologico alle strutture residenziali di sollievo. E per il “domani” delle persone? Eni favorisce l’adesione consapevole a piani di previdenza complementare (aperti anche ai familiari fiscalmente a carico) e contribuisce al loro finanziamento: attualmente i dipendenti Eni iscritti al Fopdire (dedicato ai dirigenti) sono il 98% degli aventi diritto e a Fondenergia (per i lavoratori con CCNL energia e petrolio) il 93%: una opportunità di risparmio a cui lo Stato riconosce agevolazioni fiscali. L’offerta del benefit pensionistico è prassi aziendale consolidata non solo in Italia, ma in tutti i 67 paesi in cui Eni opera.