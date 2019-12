Si fa presto a dire “smart working”

Tutti ne parlano, ma pochi con la contezza che il tema richiederebbe: lo smart working non è banale come lo si dipinge. Tutt’altro. A seguito della grande eco mediatica chiunque sa dell’esistenza di questo istituto; ben pochi però, ne siamo certi, comprendono, capiscono e ne conoscono il reale significato ed applicazione. Anzi, dal punto di vista populista essere contrari allo smart working significa non volere il bene del lavoratore e della di lui famiglia, essere ancorati a vecchie e superate modalità organizzative.

Da un punto di vista giuridico lo smart working è stato risolto dal nostro ordinamento con una norma che prevede la possibilità di determinare che una parte della prestazione di lavoro possa essere svolta al di fuori di quello che contrattualmente è stato identificato come “luogo” o “sede” di lavoro, normalmente coincidente con l”ufficio. Quanto sopra ha fatto sì che tutto il clamore, dibattito, scontro sullo smart working riducesse lo stesso a qualche ora di prestazione – solitamente il venerdì – fuori del contesto aziendale. Poca roba. Non siamo d’accordo su ciò che è stato detto e soprattutto sulla “messa a terra” di questo istituto/strumento/modalità organizzativa. E crediamo di essere in buona compagnia.

Così, ci permettiamo di commentare l’articolo apparso su Italia Oggi l’11 novembre 2019. Cominciando dal titolo, “Smart working per aggiornarsi”, comprendiamo che troveremo interpretazioni più ampie, di visione generale del cambiamento organizzativo e del valore che lo smart working può avere nelle trasformazioni e cambiamenti culturali dei lavoratori. Un cambiamento che passa attraverso concetti quali autonomia, responsabilità, obiettivi!

Ed allora, Francesca Manili Pessina, Evp Human Resources di Sky Italia, ci spiega che «Smart working è una visione di inclusione: se è vero che lo Smart Working abilita un cambio culturale, e quindi facilita l’imprenditorialità e il senso di appartenenza delle persone, questo concetto deve riguardare tutti, non solo quelli che fanno attività più adatte ad essere svolte da remoto».

A dare contenuto a queste affermazioni si parla di “smart uffici”, ovvero la riprogettazione degli spazi di lavoro: l’open workingche offre flessibilità di tempo, di spazio. Tutto ciò è volto al cambio culturale che non è “lavoro dove voglio…” , bensì attraverso il rimodellamento della prestazione si vuole rimodellare il vecchio sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro subordinato fordista: “metto a disposizione il mio tempo e tu imprenditore lo organizzi e mi dici come, quando e dove svolgere ciò che mi affidi”.

Il cambio culturale che anche lo smart working così come sopra delimitato tende a far sì che il lavoratore cominci a ragionare in autonomia organizzativa perché si assume la responsabilità del risultato; ovvio che in questa ottica il “luogo” e “l’orario di lavoro” assumono una diversa declinazione da quella sino ad oggi pensata.

Così ragionando, lo smart working è anche opportunità formativa, ma con una visione diversa ovvero quella dell’autonomia e responsabilità diretta della propria crescita professionale. Se così fosse allora anche noi esclameremo: “viva lo smart working!”