Parlare con Lucas (al secolo Alessandro Lucarelli), eclettico ideatore e titolare del Marchio MadMax Franchising nautico era un dovere, tanto ha destato interesse nel mondo della nautica, avendo introdotto un nuovo modo di acquistare la propria imbarcazione, godere del proprio bene e farne anche un business di successo.

Lucas, già è impressionante sentir parlare di franchising nautico, ma vedere il numero impressionante di affiliati che hanno abbracciato il suo business, va decisamente oltre.

Devo dire con tutta sincerità che sono sorpreso anch’io, non tanto dalla bontà del progetto in cui credevo e credo fermamente, ma dalla capacità e velocità con cui imprenditori di successo hanno capito della genialità della formula e dei rendimenti che questo investimento può generare. Il franchising nautico MadMax permette loro di comprare un’imbarcazione nuova pagandola un terzo del suo valore, averla costantemente manutenuta per usarla quando vogliono e metterla a reddito quando non la usano.

Questa cosa di pagarla un terzo del suo valore si fa sempre un po’ di fatica a crederci…

È la cosa più semplice da capire! L’affiliato acquista la propria imbarcazione con un acconto del 35 per cento ed accendendo un leasing a sette anni. Le otto settimane di altissima stagione (impossibili da non vendere), rendono all’affiliato un utile per pagare il leasing di un intero anno, quindi il leasing non è un suo problema, anzi: la barca si ripaga da sola! Le altre settimane vendute producono gli utili dell’affiliato.

Lo yacht si ripaga da solo perché le settimane di altissima stagione rendono all’affiliato un utile per pagare il leasing dell’intero anno

Ma chi trova le settimane da vendere?

Siamo direttamente noi, che con la nostra rete internazionale di booking ci occupiamo di vendere le settimane, ma comunque lasciamo aperta la possibilità che anche l’affiliato possa partecipare alla vendita, coinvolgendo amici, colleghi di lavoro o propri clienti importanti, in modo da avere un ulteriore utile (si, siamo noi che paghiamo l’affiliato per il lavoro svolto di mediazione!) e creare così una vera sinergia tra l’affiliato e la casa madre.

Ci sono vantaggi fiscali?

Ci sono enormi vantaggi fiscali. Il primo in assoluto è che l’affiliato non risulta possedere un bene di lusso, ma al contrario diventa proprietario di un bene strumentale che produce reddito. Il secondo è che l’iva sull’acquisto, grazie alla formula del leasing nautico, non è dovuta.

E i costi di gestione?

Sono bassissimi, molto lontani dall’immaginario comune. I nostri affiliati possono alare il loro catamarano nel nostro cantiere con 250 euro, hanno diritto ad un posto barca per tutto l’inverno a 1000 euro e l’invernaggio dei motori costa una banalità. Cose difficili da credere per coloro che per anni hanno pagato ben altre cifre, ma noi siamo la riprova che con l’esperienza pluriennale nel settore, tutto questo si può fare.

Fantastico, quali sono gli altri punti salienti del progetto?

Lo skipper a bordo, sempre. L’affiliato non vuole che la sua imbarcazione sia “data in pasto” ai vacanzieri della domenica che, un po’ per imperizia e un po’ per menefreghismo distruggono letteralmente le barche nel giro di qualche anno. Al contrario, lo skipper a bordo da un servizio di eccellenza al cliente che viene fidelizzato ed al contempo manutiene in tempo reale il catamarano. Un ulteriore vantaggio è che al momento della rivendita il catamarano avrà mantenuto un prezzo più alto rispetto a quelli che hanno navigato senza skipper a bordo.

Quali tipologia di barche proponete?

Esclusivamente catamarani dai 12 ai 23 metri che ospitano fino a 12 clienti oltre l’equipaggio. Il catamarano è il mezzo per fare la vacanza al mare perfetta, il mezzo che permette anche ai neofiti, quelli che sono sempre andati in albergo 5 stelle, in villa al mare o nel club esclusivo, di essere accompagnati verso questa nuova vacanza, non più al mare, ma sul mare. Tutto questo senza rinunciare ai propri confort e con il plus di essere sempre al centro dei posti più belli, cambiando scenario due volte al giorno, accompagnati e serviti dal nostro staff, rigorosamente preparato e selezionato attraverso dei corsi professionali interni all’azienda.

Quanti sono gli imprenditori che ad oggi si sono affiliati al brand?

Ad oggi sono 16 gli affiliati che hanno scelto il Brand MadMax Franchising nautico, acquistando catamarani che si collocano in una fascia di prezzo tra i 350.000 ed il milione di euro circa. È notizia fresca che un affiliato, dopo la sua seconda stagione fatta con il suo catamarano, ne ha ordinato un altro da mettere in flotta, dimostrazione inequivocabile della bontà del progetto MadMax.

Quali sono gli step per affiliarsi?

Il primo step è l’acquisto del catamarano versando una prima tranche di soli 35.000 euro per far partire la produzione del catamarano (nel caso di un Lagoon 40), dopo circa 12 mesi , poco prima del varo, si versa la seconda tranche di circa 90.000 euro, il resto in Leasing a 7 anni che, come dicevo prima, si ripaga da solo. Il secondo step, contestualmente all’acquisto, è affiliarsi alla rete della MadMax Franchising nautico. Il terzo step è godere del bene e vedere realizzarsi il sogno di anni, lasciando a dei professionisti le complessità e le problematiche della gestione.

Si dice che un armatore è felice in due momenti: quando compra la barca e quando la rivende….

Noi siamo l’anello di congiunzione tra questi due momenti, rendendo felice tutto quello che sta nel mezzo, cioè una barca sempre pronta per andarci in vacanza, che si paga da sola sia il costo del Leasing che quello di gestione e che a fine anno genera degli utili importanti all’affiliato.

MadMax Franchising nautico S.r.l.

Via Aurelio Lampredi 81 - 57121 Livorno

+39 371 323 4379 - +39 371 323 4443

info@madmaxcharter.it www.madmaxcharter.it