Ora scenda in piazza l'Italia che intraprende

L’espressione inglese suona algida: “Efficiency of legal framework in settling disputes”. Tradotto, significa: “Efficienza del quadro giuridico nella risoluzione delle controversie”. Ebbene. Sui 141 Paesi del mondo censiti dall’ultimo “Global competitiveness Report 2019” del World Economic Forum, l’Italia si colloca in questa classifica al 132° posto, appena 9 prima della fine. Una piazzamento da repubblica delle banane, con rispetto parlando. Significa che la giustizia non funziona. Capito, signor Mittal? O forse ci contava? Ha avuto poco risalto, quest’anno, la nuova...