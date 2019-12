Non c’è solo il 25 novembre, la giornata che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dedicato all’eliminazione della violenza sulle donne: c’è la quotidianità. Così, per il secondo anno consecutivo, Sorgenia, la prima digital energy company italiana, ha deciso di scendere in campo e dare il proprio contributo per alzare il livello di attenzione sul tema. Tutti i giorni, non solo il 25 novembre.

È partita così la nuova campagna digital che ha l’obiettivo di regalare energia alle case rifugio delle organizzazioni che aderiscono al Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (Cnca), che ha fra i propri ambiti di azione l’accoglienza e il ritorno all’autonomia di donne in uscita da situazioni di violenza e maltrattamento.

Al fianco di Sorgenia in questa campagna di sensibilizzazione c’è ancora La Grande Casa scs onlus, cooperativa sociale che dal 1989 sostiene e favorisce l’integrazione delle persone più fragili e si occupa dell’accoglienza residenziale, semi-residenziale e familiare di minorenni in difficoltà, migranti, donne in uscita da situazioni di violenza.

Fino al 15 dicembre sarà possibile donare un giorno di energia a uno dei centri distribuiti su tutto il territorio nazionale

Fino al 15 dicembre, tutti potranno aiutare Sorgenia a donare un giorno di energia a una delle case distribuite su tutto il territorio nazionale. Sarà sufficiente andare sulla pagina www.sempre25novembre.sorgenia.it e cliccare sul bottone dedicato: più saranno i clic, maggiori saranno le giornate di energia regalate. Una casa stilizzata indicherà il livello di energia accumulato ogni giorno. E per coinvolgere i propri amici, sarà possibile condividere sui social la donazione fatta: sia con un messaggio standard, sia caricando una propria foto. Perché ciascuno di noi possa metterci la faccia. La campagna viene supportata dal video “Lascia un segno di vita” che ha per protagoniste Bebe Vio, testimonial di Sorgenia, e Gessica Notaro e racconta in modo emotivamente coinvolgente l’iniziativa di sensibilizzazione.

TORNANO LE RI-BELLE

Si intitola “Ogni mia casa” la seconda mostra delle Ri-belle, progetto de La Grande casa scs onlus promosso e organizzato in collaborazione con Sorgenia. L’allestimento ospita 25 piccole case realizzate da altrettante donne accolte dalla cooperativa sociale che hanno raccontato, avvalendosi della tecnica mista, il proprio vissuto. Tutta la mostra ruota intorno al tema della casa che, per queste donne, riveste molteplici significati: il nido, l’approdo sicuro, il rifugio, ma anche la gabbia, il luogo dove spesso le difficoltà sono cominciate. Rifletterci significa fare un viaggio nel proprio mondo interiore per riappropriarsene e, “mattone dopo mattone”, ricostruirlo su nuove fondamenta. Esporre queste opere, realizzate durante il laboratorio artistico curato dall’illustratrice Elisabetta Reicher, significa poter parlare di violenza in modo diverso e con un nuovo linguaggio, lontano dagli stereotipi di genere e soprattutto dal “paradigma della vittima”. Un modo vitale e generativo proprio come il lavoro che hanno fatto le donne, centrato sulla capacità di ri-bellarsi, di agire e tornare al bello. La mostra delle Ri-belle, che sarà esposta nella sede di Sorgenia dal 14 al 16 febbraio 2020, si inserisce nella più ampia campagna sociale “Dai un segno di vita” (#sempre25novembre) che la Digital Energy Company promuove con La Grande Casa scs Onlus e il patrocinio del Cnca (Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza).