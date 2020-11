OSO Watches – un salto negli anni 70

Orbit è la prima collezione di orologi in stile vintage anni 70’ sviluppata dalla OSO Watch Co. Un segnatempo in perfetto in equilibrio tra stile e funzionalità.

Disponibile in tre colori e dalle dimensioni contenute (solo 40 mm di diametro) è adatto a soddisfare le esigenze di tutti e ad accompagnarvi in tutte le vostre avventure. Infatti nonostante stiamo parlando di un cronografo, l’orologio presenta una resistenza all’acqua fino a 100 metri.

Alimentato da un movimento mecaquartz Seiko VK64, questo segnatempo abbina perfettamente la precisione del quarzo all'estetica distinta di un cronografo meccanico.

Il cronografo, presenta anche la scala tachimetrica direttamente all’interno del quadrante, il tutto protetto da un vetro zaffiro antiriflesso. Inoltre gli indici presentano Superluminova per consentire una ottima leggibilità in qualsiasi condizione di luce.



Questo progetto è stato 100% funded in sole 2 ore su Kikstarter con una raccolta di oltre 20 mila dollari su un goal di oltre 9 mila.