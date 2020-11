Panthevm Roma – una bellezza senza tempo

Un progetto tutto italiano, firmato da quattro giovani imprenditori romani, Paolo Cavaglià, Edoardo Cagliesi, Janaka Geraci e Sebastiano Gilardoni, i quali insieme e con una grande passione per l’orologeria hanno deciso di omaggiare la città eterna attraverso la loro nuova linea “Avtomatic ocvlvs”.

Questa si presenta in cinque variazioni, ovvero Pluto, Nettuno, Giano, Venere e Minerva, tutte con una tonalità diversa di quadrante.

Questo segnatempo è ispirato alla cupola del Pantheon, monumento storico, che dal 27 a.C. e per più di due millenni ha contraddistinto la Città Eterna e presenta una linea che si ispira al senso di bellezza eterna ed è pensata per far risaltare un design senza tempo.



L’orologio (40 millimetri di diametro) presenta anche ottime caratteristiche tecniche, come corpo in acciaio satinato 316L, impermeabilità fino a 100 metri, vetro zaffiro e l’affidabile movimento Seiko NH35. La ghiera fissa presenta numeri romani mentre la corona è serrata a vite (come il fondello).

Il senso di eleganza è trasmesso anche dalla chiusura del bracciale deployante a farfalla rendendo l’orologio ancora più elegante e dalle forme sinuose.

L’orologio presenta anche superluminova, per garantire una visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Con queste caratteristiche il modello “Avtomatic ocvlvs” della PANTHEVM verrà lanciato il 15 novembre su Kickstarter (con un goal di 35 mila euro), piattaforma leader del crowdfunding online e ufficialmente presentato in Italia e a livello internazionale.