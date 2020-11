Kustom – l’orologio intercambiabile

Come potrete intuire dal nome del marchio, stiamo parlando di orologi personalizzabili, ma attenzione a non farvi ingannare dal solito concetto di personalizzazione.

Infatti, non si tratta solo di un assemblaggio di elementi che rendono l’orologio unico, ma il concetto principe è l’intercambiabilità, ossia la possibilità di avere infinite combinazioni partendo dalle singole componenti.



In pratica a seconda del contesto in cui mi trovo, posso cambiare uno o più elementi a mio piacimento per avere sempre l’orologio più adatto a ogni occasione.

Ogni componente infatti può essere acquistata separatamente proprio per permettere di avere molte più combinazioni con una spesa assolutamente contenuta.



Infatti, non dovrete per forza spendere centinaia di euro per avere un nuovo orologio, ma basterà aggiungere altri componenti alla vostra collezione che vi permetteranno di avere ogni giorno una configurazione diversa.

Ci sono moltissimi altri marchi che permettono di personalizzare l’orologio. Tuttavia il brevetto e il concetto di intercambiabilità sviluppato da questi ragazzi italiani è assolutamente innovativo e realmente funzionale in virtù della velocità di assemblaggio.

La semplicità con cui tutti gli elementi si incastrano tra loro è davvero forte e soprattutto si possono sviluppare infinite configurazioni per tutti i gusti.



Anche la qualità dei materiali in rapporto al prezzo dei singoli elementi è molto valida.