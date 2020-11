Mitch Mason – l’eleganza del vintage

Mitch Mason è un microbrand che ha saputo rivisitare lo stile vintage degli orologi della Seconda Guerra Mondiale in chiave assolutamente contemporanea.

Questo microbrand ha realizzato una campagna su Kikstarter 100% funded in soli 5 minuti e con oltre 164 mila dollari raccolti su un obiettivo di 48 mila dollari e ben 236 sostenitori.

Dopo aver indossato il loro primo modello Chronicle per 3 settimane sono rimasto molto sorpreso, sia per la loro dimensione (solo 36,50 mm di diametro) che per la loro compattezza. L'equilibrio tra stile e comfort non è ovviamente l'unico punto di forza di questo orologio.

Anche se il segnatempo ricorda lo stile vintage, è dotato di caratteristiche assolutamente moderne, come il vetro zaffiro e l'impermeabilità fino a 200 m con corona a vite.

I modelli Chronicle MitchMason hanno una riserva di carica di 42 ore ed e sono alimentati dal movimento automatico Myota 9039 con carica ibrida manuale e automatica.

Un'altra caratteristica che mi è piaciuta di questo orologio è il concetto di simmetria che riesce a trasmettere, motivo per cui non presentano il datario, rendendo il quadrante pulito e totalmente simmetrico e proporzionato.



Mi è piaciuto molto questo orologio soprattutto per la sua versatilità e le sue caratteristiche credo che il prezzo (449$ in preordine su kikstarter) sia giusto e in linea con il prodotto.