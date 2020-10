Il Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) sfida la pandemia

Anche quest’anno, pandemia permettendo, la Fondazione del Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) celebrerà il rito pagano che decreterà i segnatempo più interessanti del panorama orologiero mondiale.



Sono 84 gli orologi nominati dalla sua Academy che, creata all'inizio del 2020, comprende oltre 350 attori chiave da provenienti dai principali settori dell'industria orologiera internazionale. Suddivisi in 14 categorie, i segnatempo si sfideranno per vincere uno dei 18 premi destinati a rendere omaggio alle migliori creazioni orologiere dell'anno, tra cui il prestigioso Gran Premio "Aiguille d'Or".

Giuria e premiazione

Presto sarà costituita una giuria di 30 membri provenienti dall'Academy, che si riunirà a porte chiuse a Ginevra. Durante questo incontro, sotto la supervisione di un notaio, i membri valuteranno fisicamente ciascuno degli orologi nominati e voteranno a scrutinio segreto. Alla votazione finale parteciperanno anche tutti i membri dell'Academy attraverso la piattaforma digitale dedicata.



I nomi dei vincitori saranno annunciati giovedì 12 novembre 2020, in occasione della cerimonia di premiazione del 20esimo Grand Prix d'Horlogerie de Genève, evento che nonostante i cambiamenti in atto nel mercato gioca un ruolo strategico nella promozione dei nuovi modelli lanciati dal settore.



Data la situazione sanitaria mondiale, sarà fornito in anticipo un aggiornamento sulle modalità dettagliate per la cerimonia, di assegnazione dei premi, in conformità con le vigenti misure di sanità pubblica.

Gli orologi selezionati per il GPHG 2020

Ecco l’elenco degli orologi selezionati, divisi per categoria.



LADIES



Beauregard

Lili

Bovet 1822

Miss Audrey

Chanel

Mademoiselle Privé Bouton perle

Dior Montres

Dior Grand Bal Ruban

Hermès

Arceau Petite Lune Sprinkling of diamonds and sapphires

Piaget

Limelight Gala Precious Sapphire Gradient



LADIES’ COMPLICATION



Bulgari

Serpenti Seduttori Tourbillon

Charles Girardier

Tourbillon Signature Mystérieuse « fleur de sel »

Jacob & Co

Astronomia Fleurs de Jardin Rainbow

Maurice Lacroix

Masterpiece Embrace

Piaget

Altiplano Tourbillon

Van Cleef & Arpels

Lady Arpels Ballerine Musicale Diamant



MEN’S



Bulgari

Octo Finissimo S Blue Dial

De Bethune

DB28XP Starry Sky

Laurent Ferrier

Classic Origin Green

Petermann Bédat

Dead beat second

Romain Gauthier

Insight Micro-Rotor Squelette Manufacture-Only Carbonium® Edition

Voutilainen

28SC



MEN’S COMPLICATION



Bovet 1822

Récital 27

De Bethune

DB28XP Tourbillon

Girard-Perregaux

Quasar Light

Greubel Forsey

Hand Made 1

Hermès

Slim d'Hermès GMT

MB&F

HM10 Bulldog Ti



ICONIC



Breitling

Chronomat B01 42

Bulgari

Aluminium Chronograph

Girard-Perregaux

Laureato Infinity Edition (42mm)

IWC Schaffhausen

Portugieser Chronograph

Piaget

Altiplano Origin Automatic

Seiko

Professional Diver's 1000M



CHRONOMETRY



Armin Strom

Gravity Equal Force Stainless steel

Bernhard Lederer

Central Impulse Chronometer

Brivet-Naudot

Eccentricity

Chronométrie Ferdinand Berthoud

FB 2RE.2

H. Moser & Cie

Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser X MB&F

Theo Auffret

Tourbillon in Paris



CALENDAR AND ASTRONOMY



Behrens

Apolar

Chopard

L.U.C Perpetual Twin

IWC Schaffhausen

Portugieser Yacht Club Moon & Tide

Parmigiani Fleurier

Hijri Perpetual Calendar

Sarpaneva Watches

Lunations Harvest Moon

Vacheron Constantin

Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin Skeleton



MECHANICAL EXCEPTION



Armin Strom

Minute Repeater Resonance

Bovet 1822

Récital 26 Braintorm Chapter 2

Jacob & Co

Bugatti Chiron

MB&F

Legacy Machine Thunderdome

Piaget

Altiplano Ultimate Concept

Ressence

Type 2A



CHRONOGRAPH



Atelier de Chronométrie

Split-seconds chronograph

Breitling

Top Time Limited Edition

H. Moser & Cie

Streamliner Flyback Chronograph Automatic

Kurono Tokyo by Hajime Asaoka

Kurono Chronograph 1

Louis Moinet

Memoris Superlight

Parmigiani Fleurier

Tondagraph GT Steel Black



DIVER’S



Breitling

Superocean Automatic 48 Boutique Edition

Doxa

SUB 300 Carbon Aqua Lung US Divers

Grand Seiko

9RA5 Professional Diver's 600M

MING

Ming 18.01 H41

Reservoir

Hydrosphere Bronze x Revolution "The Maldives Edition"

Ulysse Nardin

Diver X Cape Horn



JEWELLERY



Bulgari

Serpenti Misteriosi Intrecciati

Chopard

Magari

Dior Montres

Dior Grand Soir Reine des Abeilles

Jacob & Co

The Mystery Tourbillon Full Ruby

Piaget

Limelight Gala High Jewellery Black Opal

Van Cleef & Arpels

Frivole Secrète watch



ARTISTIC CRAFTS



ANDERSEN Genève

Jumping Hours 40th Anniversary

Bovet 1822

Amadéo Tourbillon Squelette 7 Jours

Dior Montres

Dior Grand Bal Plume

Hermès

Arceau Into the Canadian Wild

Jacob & Co

Astronomia Sky Phoenix

Van Cleef & Arpels

Lady Arpels Soleil Féerique



“PETITE AIGUILLE”



Bell & Ross

BR 05 Skeleton

Breitling

Superocean Heritage '57 Limited Edition II

Habring2

Chrono Felix Panda

IWC Schaffhausen

Portugieser Automatic 40

Sarpaneva Watches

Sarpaneva x Moomin

Trilobe

Secret



CHALLENGE



Behrens

Rotary

Breitling

Endurance Pro

Kurono Tokyo by Hajime Asaoka

Kurono Anniversary Green ‘森:Mori’

Louis Erard

Le Régulateur Louis Erard x Alain Silberstein

MING

Ming 27.01 Ultra Thin

Tudor

Black Bay Fifty-Eight