Una partnership tra Watches & Wonders NET-A-PORTER e MR PORTER

NET-A-PORTER e MR PORTER hanno avviato una partnership con Watches & Wonders, in qualità di suoi rivenditori online multimarca privilegiati. Ospitando eventi digitali e offline, Watches & Wonders porta alcuni dei marchi di orologi di lusso più apprezzati del settore direttamente alla vasta base clienti di NET-A-PORTER e di MR PORTER a partire da oggi, 28 settembre.



Watches & Wonders si animerà dunque attraverso le piattaforme globali di shopping e di contenuti di NET-A-PORTER e di MR PORTER grazie a contenuti editoriali, a una cura dettagliata nella presentazione dei prodotti e al lancio di nuovi marchi, insieme alle principali proposte di servizio clienti. Quattordici Maison orologiere, insieme per la prima volta, saranno protagoniste di questa iniziativa.



Su NET-A-PORTER e MR PORTER vi saranno infatti Baume & Mercier, Bovet, Cartier, Girard-Perregaux, HYT, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, mentre solo su NET-A-PORTER saranno disponibili gli orologi di Hermès.

Maggior visibilità per Watches & Wonders

I clienti NET-A-PORTER e MR PORTER potranno godere di un calendario di attività, inclusi eventi virtuali esclusivi dedicati ai cosiddetti EIP (Extremely Important Person) e attività ristrette su appuntamento, appuntamenti virtuali one-to- virtuale e conversazioni interattive su Instagram Live ospitate dal direttore di NET-A-PORTER, Sarah Bailey, e dall'editor senior di orologeria, Chris Hall.



NET-A-PORTER e MR PORTER introdurranno anche una serie di miglioramenti dei siti web per l'esperienza di acquisto di orologi di lusso, tra cui una guida alle taglie migliorata e l'aggiunta di filtri basati sulle tendenze, sulle occasioni e sui materiali.



L'arrivo di Watches & Wonders su NET-A-PORTER e MR PORTER segna un momento significativo per il settore, riunendo i principali operatori di orologeria e gioielleria e legittimando i rivenditori online di lusso come destinazioni globali per lo shopping di alta orologeria.

I commenti

«Collaborando con la più importante vetrina di orologi al mondo, vogliamo fornire una piattaforma internazionale per i segnatempo più eccezionali, supportando un ambiente in cui le loro storie - e quelle dei loro produttori - possano prendere vita ed essere accessibili agli amanti degli orologi di tutto il mondo», ha commentato Alison Loehnis, presidente di NET-A-PORTER e MR PORTER.



«Siamo lieti di annunciare questa partnership unica tra Watches & Wonders e NET-A-PORTER e MR PORTER. Riunisce marchi partner selezionati della Fondation de la Haute Horlogerie insieme a contenuti esclusivi per creare un nuovo canale per l'alta orologeria», le ha fatto eco Matthieu Humair, CEO della Fondation de la Haute Horlogerie.