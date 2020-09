Pisa Timeless di Pisa Orologeria: per non smettere di appassionare

In un periodo complesso come quello attuale, ci sono realtà imprenditoriali nel mondo del retail, ma non solo, che hanno capito l’importanza di continuare a innovare e trovare soluzioni che consentano la continuità del business, a dispetto delle difficoltà degli scenari economici. Pisa Orologeria di Milano è una di queste realtà.

Un servizio al passo con i tempi

L’azienda guidata da Chiara Pisa, così come innumerevoli operatori del retail del lusso e non, ha patito le conseguenze del lockdown e il calo drastico dei visitatori stranieri, ma ha reagito con la strategia più razionale per una realtà consolidata e familiare quale è: potenziare la centralità del cliente, grazie al nuovo servizio Pisa Timeless.



Pisa Timeless è dedicato agli orologi acquistati in passato e consentirà ai clienti più affezionati di Pisa Orologeria di rinnovare le proprie collezioni attraverso un servizio di permuta dedicata e sicura. Dare una seconda vita ai segnatempo più prestigiosi, contribuendo allo stesso tempo a far riprendere i consumi: una formula tanto semplice quanto efficace.



La pandemia ha infatti portato a ripensare il modo di vivere e acquistare il lusso, virando verso forme di godimento più responsabili, meno ostentate e più attente al contesto sociale in cui gli oggetti vengono comprati e portati. Un orientamento nel quale, a nostro avviso, si inserisce correttamente il nuovo servizio di Pisa Orologeria.

La vocazione di Pisa Orologeria

L’azienda, che compie 80 anni in questo 2020, si pone fin dai suoi inizi come ambasciatrice di un oggetto eterno, in grado di superare le mode e i trend del momento e dall’immutata qualità. Da sempre ha proposto orologi d’avanguardia, accompagnando il cliente nella ricerca del segnatempo più adatto alle proprie esigenze, trasformando ogni occasione di acquisto in un momento di confronto e scambio di opinioni.



Ora, con Pisa Timeless i clienti interessati a permutare un orologio acquistato in qualunque boutique, completo di scatola e garanzia compilata a partire dal 2010, potranno contattare gli esperti di Pisa Orologeria all’indirizzo timeless@pisaorologeria.com per ottenere una valutazione accurata, a fronte di un acquisto presso il Flagship Store in via verri 7 a Milano



Come ricorda l’azienda, “le mode cambiano, così come i gusti e le preferenze del pubblico. Una cosa non muta con il passare del tempo: la qualità di un orologio”.