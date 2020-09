Hublot terrà il tempo della Premier League

Da quasi 15 anni Hublot è legata al mondo del calcio, con partnership che comprendono la Coppa del Mondo FIFA, i Campionati Europei UEFA (maschili e femminili), la UEFA Champions League (maschile e femminile) e l'Europa League. Ora alla “collezione” di Hublot si aggiunge la Premier League inglese, della quale il brand sarà Cronometrista ufficiale a partire dalla stagione 2020/2021.



Un bel colpo per Hublot. La Premier League attrae infatti alcuni migliori giocatori e i manager più blasonati a livello internazionale, oltre ad essere seguita dai fan e dagli appassionati di tutto il mondo. Grazie ai diritti di trasmissione, le partite del campionato raggiungono 880 milioni di persone in 188 Paesi. Secondo la società di ricerca Nielsen Sports, la Premier League vanta un'audience globale complessiva di 3,2 miliardi di persone, una cifra che la rende la serie calcistica più seguita al mondo.

L'impegno di Hublot

In qualità di Cronometrista ufficiale della Premier League, Hublot cronometrerà tutte le partite a bordo campo e negli schermi televisivi. Il logo Hublot sarà visibile al fianco delle grafiche dello schermo che indicano il punteggio della partita e il tempo di gioco. La Maison sarà anche rappresentata in ogni evento con il tabellone usato dal quarto uomo per indicare i tempi di

recupero e le sostituzioni a forma di Big Bang Unico. Gli arbitri della Premier League, inoltre, terranno il tempo delle partite usando uno smartwatch Hublot Big Bang, dotato di tecnologia di porta.



Hublot è stato il primo brand di lusso a investire nel calcio collaborando con la Nazionale svizzera nel 2006; ora l'azienda vanta uno dei portfolio più grandi nel panorama sportivo. Le partnership di Hublot comprendono competizioni internazionali, europee, nazionali, femminili e di club, oltre a giocatori e allenatori leggendari che fanno da brand ambassador.

Le dichiarazioni

«Fin dal 2006, abbiamo dimostrato l'enorme passione che ci lega al mondo del calcio e il valore che apportiamo a ogni sfida, club e talento con cui stringiamo una collaborazione. Non vediamo l'ora di metterci al lavoro per concretizzare questa partnership dentro e fuori dal campo. Hublot Loves Football e la nostra partnership con la Premier League ne è la prova tangibile», è stato il commento di Ricardo Guadalupe, Ceo della Maison svizzera.



«Siamo lieti di accogliere Hublot come Cronometrista ufficiale della Premier League. Hublot vanta una ricca esperienza nel cronometraggio sportivo, in particolare nel mondo del calcio, ed è un brand sempre all'avanguardia nell'innovazione. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto e sviluppare questa partnership», è stato invece il commento di Richard Masters, Ceo della Premier League.