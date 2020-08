Orologi, c’è luce in fondo al tunnel del Covid

Il sito della Fondazione dell’Alta Orologeria svizzera riporta una interessante analisi della situazione del mercato orologiero alla luce delle prospettive di ripresa post Covid. Che potrebbe dare già qualche segnale, stando alle parole di Brian Duffy, Ceo di Watches of Switzerland (WoS), uno dei più grandi rivenditori di orologi di lusso al mondo, quotato alla Borsa di Londra da maggio dello scorso anno: «Anche se abbiamo iniziato il FY21 con il nostro portafoglio globale di negozi chiuso a causa della pandemia, eravamo ben preparati per la riapertura dei nostri punti vendita durante il primo trimestre e il trading ha superato le nostre aspettative sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti. Il Regno Unito è stato trainato dalle continue e forti vendite di e-commerce e dalla domanda interna nei negozi regionali, compensando in parte il maggiore calo a Londra, a causa della riduzione del turismo, e nei negozi aeroportuali. Gli Stati Uniti hanno continuato a guadagnare slancio durante il periodo con tutti i negozi riaperti che hanno registrato ottimi risultati rispetto all'anno precedente».

La ripresa del retail

In cifre concrete, tra maggio e luglio 2020 (il primo trimestre per WoS), le vendite del gruppo sono diminuite del 27,5% a 151,6 milioni di sterline, ma con una prospettiva notevolmente più positiva rispetto a cinque mesi fa. Dopo il crollo dell'83% a maggio, quando i negozi sono stati chiusi per il lockdown, le vendite di giugno e luglio sono tornate in nero nel Regno Unito. Negli Stati Uniti, le vendite sono aumentate del 27% a luglio, con il 64% dei negozi aperti.



Per questi motivi, Watches of Switzerland ha forti speranze per l'intero anno fiscale e prevede un fatturato annuo compreso tra 840 e 860 milioni di sterline. Questo valore è leggermente superiore agli 810,5 milioni per l'esercizio finanziario precedente fino alla fine di aprile 2020. Il gruppo prevede che il suo margine operativo rimarrà stabile, nella regione, del 10%, il che implica un aumento degli utili in linea con la crescita delle vendite.

I dati dei mercati

Le ultime statistiche della Federazione dell’industria orologiera svizzera (FH) confermano questo primo barlume di luce dopo mesi di oscurità. Dopo aver toccato il fondo, con le esportazioni che hanno subito un calo del 62% nel secondo trimestre, il settore degli orologi svizzeri sta cominciando a emergere.



I dati di luglio riportano un calo delle spedizioni significativamente inferiore al 17% anno su anno. Meglio ancora, alcuni dei principali mercati del settore stanno mostrando segni di stabilizzazione, ad esempio il Regno Unito (+ 2,5%) e la Germania (-1,1%). Anche gli Stati Uniti, mercato chiave, si stanno riprendendo (-0,6%) dopo tre mesi difficili. I marchi di orologi stanno attualmente riponendo la maggior parte delle loro speranze sulla Cina e i risultati confermano effettivamente che gli acquirenti di quel paese sono di buon umore. Le esportazioni di orologi svizzeri in Cina sono aumentate del 59% a luglio, sulla scia di un aumento del 48% a giugno, «a dimostrazione della rapida ripresa in questo mercato e della graduale ripresa delle vendite interne piuttosto che estere», osserva l’FH.

Ancora la Cina

Un esame più attento dei risultati semestrali dei gruppi del lusso rivela un quadro simile per quanto riguarda la Cina, in particolare per quelli più attivi nel settore dell'orologeria, e suggerisce che ci sia la speranza di giorni migliori a venire. Nei primi sei mesi del 2020, le vendite sono diminuite del 46% per Swatch Group, del 47% per Richemont nel primo trimestre fino alla fine di giugno, del 39% per la divisione orologi e gioielli di LVMH e del 18% per la divisione di orologi di Hermès. Kering, la cui attività di orologeria che comprende Ulysse Nardin e Girard-Perregaux, ha solo un peso relativo, ha tenuto meglio nel primo semestre, con le vendite del gruppo in calo del 30%. LVMH e Hermès hanno registrato risultati simili a livello di gruppo, rispettivamente in calo del 27% e del 24%.

Premiati i grandi gruppi

Per quanto riguarda le vendite per Paese, il messaggio che arriva da queste ultime settimane è chiaro. Nella sua relazione semestrale, Swatch Group rileva «una domanda molto elevata da parte dei clienti in tutti i segmenti di prezzo nei mercati che hanno già superato il blocco» e «una crescita a due cifre nella Cina continentale a maggio, + 11%, e giugno + 13% rispetto all'anno precedente». Dopo una perdita operativa di 327 milioni di franchi per il primo semestre, il gruppo prevede «un secondo semestre forte, con un risultato operativo positivo per l'intero anno». Per Richemont anche la Cina è un caso a parte, poiché le vendite sono aumentate del 47% tra aprile e giugno. Per questo stesso secondo trimestre, LVMH osserva che «l'Asia ha registrato un netto miglioramento delle tendenze, con un forte rimbalzo in particolare in Cina».



I mercati finanziari stanno già riflettendo questo stato di cose più favorevole. Negli ultimi tre mesi di negoziazione fino al 20 agosto, il prezzo delle azioni di tutti questi gruppi è aumentato. I guadagni maggiori sono andati a quelli con un'alta percentuale di marchi di orologi, con il prezzo delle azioni di Swatch Group che ha guadagnato il 12,3%, seguito da Richemont a +11%.