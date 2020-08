The Longines Heritage Classic - Tuxedo: divertimento e libertà

I maligni dicono che gli orologi cosiddetti “heritage” tradiscono una mancanza di idee dei brand, che per pigrizia rifanno in chiave moderna alcuni degli orologi che hanno fatto la loro storia. Un ragionamento in linea di massima non vero e del tutto fuorviante per Longines, che dell’heritage ha fatto una linea di successo proprio in virtù della storia ultracentenaria che la distingue e che ha portato in eredità pezzi diventati mitici.

Fedeltà alla storia di Longines

Va in questo senso la recente proposta di due nuovi modelli ispirati agli esemplari storici di Longines, la cui estetica ricorda la libertà ritrovata alla fine degli Anni ’40, dopo le sofferenze e le privazioni della Seconda Guerra Mondiale: The Longines Heritage Classic - Tuxedo. Il nome, scelto dai collezionisti, si riferisce al contrasto tra il nero e il bianco sul quadrante che ricorda gli abiti giacca e cravatta indossati nelle serate eleganti e mondane dell’epoca.



Per restare ancora più fedele allo spirito dei modelli originali, Longines ha scelto di non indicare la dicitura Automatic sui quadranti e di non mettere la finestrella della data nei modelli contemporanei, completati da cinturini in pelle nera semi-opaca, come nello spirito dell’epoca.

La versione solo tempo

The Longines Heritage Classic - Tuxedo si declina in due versioni: un modello 3 sfere e un cronografo. Il primo si distingue per l’estetica del quadrante, che ha un design tipico e molto in voga negli Anni ‘40: un disco argentato opalino circondato da un anello nero opaco, completato da sottili lancette a bastone rivestite di Super-LumiNova.



Il contatore dei piccoli secondi a ore 6 è decentrato, un dettaglio contribuisce al fascino di questo esemplare con cassa da 38,50 mm di diametro che ospita il movimento esclusivo L893.5 dotato di spirale in silicio, garanzia di qualità e precisione. Questa sì, davvero moderna.

Il cronografo

La versione cronografo propone anche il nero opaco, l’opalino e il blu notte. Diverse aree ne strutturano il suo quadrante, il cui bordo è impreziosito da una scala tachimetrica, un elemento piuttosto raro per Longines e presente nel modello originale.



The Longines Heritage Classic Chronograph - Tuxedo ospita all’interno della sua cassa di 40 mm di diametro il calibro L895.5, sviluppato esclusivamente per gli esemplari Heritage di Longines e dotato anch’esso di una spirale in silicio.