Locman e Marina Militare ancora insieme

Locman è una delle realtà orologiere più interessanti del settore presenti in Italia. Caratterizzata da una dimensione familiare della sua storia che ne fa un punto di riferimento per i nuovi marchi, oltre che sul prodotto Locman punta sull’innovazione e sulla formazione, con la ricerca di materiali sempre nuovi e avanzati e con una scuola di orologeria nella quale crea a assembla alcuni dei suoi movimenti meccanici più pregiati.



Per il 2020, Locman presenta il nuovo orologio della collezione Mare, lanciata per la prima volta lo scorso anno: il nuovo Mare per questa estate è personalizzato con lo stemma della Marina Militare posto sul quadrante, a ore 6.

Locman e la Marina insieme da oltre 10 anni

La collaborazione tra la Maison dell’Isola d’Elba e la Marina Militare non è certo una novità: risale infatti al 2007 il lancio del modello Teseo Tesei, il primo orologio prodotto dall’azienda elbana con l’emblema della Marina. Il segnatempo, realizzato in versione manuale o automatica e cassa in titanio, era dedicato al Maggiore della Regia Marina, medaglia d’oro al valor militare, nato a Marina di Campo, sull’Elba, proprio dove ha sede Locman. A Tesei sono intitolati l’aeroporto di Marina di Campo e il Comsubin, il raggruppamento subacquei e incursori d’élite della Marina Militare.



La continuità negli anni di questa collaborazione si basa sulla condivisione, tra l’azienda e la Marina, di importanti valori identitari, primi tra tutti l’amore per il mare, il coraggio, la passione e l’impegno costante a rappresentare nel mondo il concetto di italianità.

L’orologio

Mare Marina Militare è proposto con movimento meccanico automatico o con movimento cronografo o solo tempo al quarzo. Il montaggio, la regolazione e il controllo della precisione dell’orologio sono stati effettuati nei laboratori Locman in collaborazione con i tecnici e maestri orologiai di SIO, la Scuola Italiana di Orologeria.



La cassa dell’orologio, in acciaio 316L - la medesima lega utilizzata in ambito chirurgico - è chiusa con quattro viti da un fondello in titanio curvo, di forma, ed è garantita per una tenuta stagna fino a 100 metri di profondità. È inoltre dotata di un sistema di guarnizioni siliconiche d’avanguardia a protezione della corona zigrinata a vite e dei pulsanti del cronografo.



Il quadrante è chiuso da un vetro curvo, che dona dinamicità all’orologio, reso più resistente e trasparente grazie a un trattamento zaffiro speciale. Nella versione cronografo il quadrante ospita tre contatori: il contatore delle 24 ore e il contaminuti del crono sono a ore 3 e a ore 9, mentre il contatore dei secondi continui dell’orologio è a ore 6.



La mescola siliconica usata da Locman per i cinturini è un materiale soft-touch, molto più resistente della gomma, dotato di una particolare resistenza alle escursioni termiche e ai raggi UV, come si conviene a un orologio il cui utilizzo principale è pensato in condizioni di mare e di caldo. Il fissaggio del cinturino alla cassa è affidato a brugole in acciaio, che garantiscono maggior resistenza alla torsione e alla trazione.

A tutela dell’ambiente

Questa edizione speciale del Mare personalizzata Marina Militare - così come gli altri orologi della collezione - contribuisce al programma di tutela ambientale studiato in collaborazione con l’associazione Marevivo, che da oltre trent’anni si batte a livello nazionale e internazionale per la difesa e la salvaguardia del Mediterraneo. Locman, infatti, coerentemente con la propria storia e la propria vocazione, sostiene diverse iniziative per la preservazione degli ecosistemi marini.