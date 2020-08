Il cuore grande dell’orologeria italiana

Abbiamo già parlato nelle scorse settimane di W.O.I. - Watches Of Italy, la prima mostra/expo nazionale di orologi italiani a ingresso libero, che si terrà a Tortona il 26 e 27 settembre 2020 al Museo delle Macchine Agricole Orsi e alla quale Economy sarà presente con un proprio stand.



Oltre a dare visibilità a interessanti marchi della filiera orologiera italiana, W.O.I. - Watches Of Italy mostrerà anche il proprio lato solidale grazie alla riffa W.O.I. 4 Charity, un’iniziativa benefica spontanea e autogestita del gruppo dei produttori di orologi ed accessori che esporranno alla mostra.

I premi

I premi consistono in orologi ed accessori donati dagli espositori. I biglietti saranno venduti al prezzo di € 25 cadauno e la raccolta dei versamenti delle quote di adesione (clicca qui per aderire), partita il 27 luglio scorso, si concluderà il 24 settembre 2020 alle 12. I sorteggi dei numeri vincenti, che saranno ottenuti tramite il generatore gratuito online True Random Number Generator, saranno effettuati dal sindaco di Tortona, Federico Chiodi. I numeri vincenti saranno pubblicati anche sul sito ufficiale www.watchesofitaly.com. I premi saranno esposti e ritirabili durante la mostra.

I beneficiari e i dettagli per aderire

I proventi della lotteria benefica W.O.I. 4 Charity saranno integralmente conferiti in quote uguali a:



- Associazione "Amici del 4° Piano", che opera presso il Policlinico "San Matteo" di Pavia in attività ludico/ricreative a sostegno dei bambini del reparto di onco-ematologia pediatrica;

- Comitato Tortona per l'Ospedale Civile "SS. Antonio E Margherita", che raccoglie fondi per far fronte all'emergenza COVID nonché per l'acquisto di dispositivi ed attrezzature utili al nosocomio di Tortona.



A questo link è disponibile il dettaglio dei premi, la cui estrazione avverrà in diretta streaming sulla pagina Facebook di W.O.I. - Watches Of Italy.