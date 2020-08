Jaeger-LeCoultre a Venezia: tempo e cinema ancora insieme

Anche per il 2020 Jaeger-LeCoultre si conferma al fianco della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come main sponsor. Da oltre 15 anni partner principale della Biennale Cinema la Maison prosegue il proprio impegno nella cultura della settima arte e nella conservazione del patrimonio cinematografico mondiale.



Ogni anno, Jaeger-LeCoultre omaggia la creatività dei migliori registi tramite il premio Glory to the Filmmaker, attribuito di volta in volta a una personalità che, per citare il direttore della Mostra Alberto Barbera, «ha apportato grande innovazione al cinema contemporaneo».

Un ricco parterre

Il vincitore di quest’anno si unirà ai predecessori, che negli ultimi 13 anni sono stati Takeshi Kitano (2007), Abbas Kiarostami (2008), Sylvester Stallone (2009), Mani Ratnam (2010), Al Pacino (2011), Spike Lee (2012), Ettore Scola (2013), James Franco (2014), Brian De Palma (2015), Amir Naderi (2016), Stephen Frears (2017), Zhang Yimou (2018) e Costa-Gavras (2019).



Chiunque sarà l’artista destinato alla “glory” di Jaeger-LeCoultre in questo 2020, di certo verrà scelto in un parterre che non ha precedenti, per motivi anche extra cinematografici. Come ricorda Barbera, infatti, «il programma della Mostra di quest’anno, per dirla con Bob Dylan, contiene moltitudini: di film, di generi, di prospettive. I film invitati sono un numero consistente e solo di poco inferiore alle tradizionali proposte veneziane. Segno che il cinema non è stato travolto dallo tsunami della pandemia, ma conserva una vitalità invidiabile».

Jaeger-LeCoultre e il sostegno al cinema

Nel corso della sua storia, lunga ormai 187 anni, Jaeger-LeCoultre si è votata alla creazione di una grande tradizione orologiera, dando vita allo stesso tempo a nuovi modelli entrati nella storia dell’orologeria. Impegnata nella ricerca dell’eccellenza e animata da una grande forza creativa, la Maison Jaeger-LeCoultre è da sempre impegnata nel sostegno e nella salvaguardia delle arti cinematografiche.