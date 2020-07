Pisa Orologeria lancia Pisa Circle

Dal 1940 Pisa Orologeria accoglie nelle boutique di via Verri a Milano la propria clientela, cercando sempre di soddisfarne preferenze e necessità in continua evoluzione. Un’evoluzione che ha dovuto fare i conti anche con l’emergenza Covid-19, che ha costretto l’azienda alla chiusura per diversi mesi, così come buona parte degli esercizi commerciali della città.



Mesi nei quali il management di Pisa Orologeria non è rimasto ad aspettare, ma ha sfruttato le potenzialità della tecnologia per dare slancio alla ripartenza una volta sbloccato il lockdown. Nell’attesa che a Milano ritorni anche la clientela straniera, molto importante per una realtà come Pisa, la boutique la raggiunge con la sua nuova vetrina digitale: Pisa Circle.

Il cliente al centro di Pisa Orologeria

Accessibile dal sito www.pisaorologeria.com, Pisa Circle è una nuova sezione online che si presenta proprio come una vetrina digitale, che consente agli appassionati di visionare in qualsiasi momento, da ogni dispositivo, da qualunque angolo del mondo un’ampia selezione di oltre 2.000 prodotti disponibili tra più di 30 brand di alta orologeria, gioielleria e accessori.



Pensata per il cliente di Milano così come per quello di Shenzen, Oklahoma City o Irkutsk, Pisa Circle è la risposta di Pisa Orologeria alla crisi, che diventa così una opportunità.

Come funziona Pisa Circle

Individuato un prodotto di interesse su Pisa Circle, con pochi e semplici clic si potranno chiedere più informazioni, fissare un appuntamento telefonico, virtuale o in boutique, in piena osservanza dei protocolli anti-Covid.



Navigare questa sezione del sito sarà come passeggiare davanti alle vetrine di via Verri e contattare Pisa Orologeria sarà facile come aprire la porta della boutique e parlare con un esperto: anche in digitale, il contatto umano resta infatti il fulcro dell’attività di Pisa Orologeria. È il segreto di un successo e di una storia aziendale familiare lunga 80 anni.