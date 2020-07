Meccaniche Veloci sponsor della scuderia MV Agusta Forward Racing di Moto2

La velocità ce l’ha nel sangue, oltre che nel nome del brand. Ecco perché Meccaniche Veloci ha trovato il suo ambiente naturale nel mondo del Motomondiale. In occasione della ripresa del Campionato del Mondo MotoGP, il brand guidato da Cesare Cerrito è diventato sponsor della scuderia MV Agusta Forward Racing, che gareggia nella classe Moto2.



Il team italiano, gestito da Giovanni Cuzari, vede in sella alle due moto Simone Corsi e Stefano Manzi. Dal 2019 i prototipi di MV Agusta sono tornati sui circuiti internazionali del Motomondiale, dopo 42 anni di assenza. MV Agusta resta ad oggi la casa più vincente di tutti i tempi, con 75 titoli iridati di cui 38 piloti e 37 costruttori. Ha legato il proprio nome principalmente alle vittorie di Giacomo Agostini.

Punti di contatto

Sono molte le affinità che accomunano MV Agusta Reparto Corse e MV Meccaniche Veloci, al di là dell M e della V: lo spirito italiano, la passione per i motori e per la competizione, la ricerca costante dell'eccellenza nei rispettivi settori.



Il logo del marchio orologiero sarà sulla carena delle due moto in pista in posizione laterale. Il brand Meccaniche Veloci sarà visibile a 360 gradi anche sui mezzi tecnici di trasporto, nell'ambito dell'hospitality del Team, su backdrop e ledwall, all’interno del box e sul sito internet del Team nella sezione dedicata ai partner.

Parlano i manager

«Meccaniche Veloci torna nel mondo delle corse attraverso una partnership straordinaria che va al di là di una semplice sponsorizzazione. Le affinità con MV Agusta sono nei nostri DNA: celebriamo da sempre la quintessenza dell’ingegno motoristico italiano, incarniamo l’amore per il bello e quella dote di saper fare le cose con passione che è unica in tutto il mondo; siamo ambasciatori di creazioni concepite per essere diverse da tutto, che nascono dal cuore e che devono essere eseguite alla perfezione. Siamo molto orgogliosi di condividere questa visione che porterà Meccaniche Veloci sui circuiti di tutto il mondo insieme a MV Agusta Forward Racing», è stato il commento du Cesare Cerrito, Ceo di Meccaniche Veloci, alla firma della partnership.



«Sono felicissimo di poter annunciare questa partnership - ha invece affermato Giovanni Cuzari, Team Owner di MV Agusta Forward Racing -. Con Cesare è stato subito feeling ed è nato tutto in tempi racing. Siamo di fronte a due eccellenze Italiane che il mondo ci invidia, di conseguenza per noi è un onore poter avere le due MV in carena. Desidero ringraziare Cesare per la fiducia riposta e non vedo l’ora di poter vedere i risultati di questa splendida collaborazione».