Covid-19 frena la corsa di Swatch Group

Anche un colosso come Swatch Group ha subito un pesante contraccolpo dalla pandemia di Covid-19, come testimonia il rapporto semestrale sui conti del Gruppo, pubblicato di recente. Un resoconto prevedibile, ma reso amaro dal fatto che i dati del mese di gennaio avevano fatto ben sperare.



Swatch Group aveva infatti iniziato bene il 2020, ottenendo a gennaio nel segmento Orologi & Gioielli (senza la produzione) un margine operativo del 21,4% ovvero del 17,3% per l’intero Gruppo, nonostante un indebolimento importante in Cina nell’ultima settimana del mese, quando il Paese asiatico cominciava a fronteggiare il picco epidemico.

Il crollo da febbraio

In seguito alle misure di chiusura imposte dalle autorità pubbliche, le vendite di Swatch Group hanno poi subito un crollo drammatico a partire da febbraio. Nella maggior parte dei Paesi sono stati infatti imposti lockdown completi, che hanno comportato la chiusura forzata con punte fino all’80% di tutti i punti vendita al dettaglio a livello mondiale, sia propri sia di terzi. Solo la distribuzione tramite e-commerce è rimasta parzialmente possibile.



La produzione di orologi, gioielli e componenti è stata ridotta al minimo e per una percentuale significativa dell’organico è stato chiesto il lavoro ridotto. Le misure legate al Covid-19 hanno osì segnato profondamente i risultati del Gruppo, che per la prima volta ha registrato una perdita semestrale.



Lo snellimento della rete retail, già avviato nel 2019, è stato accelerato dalla situazione eccezionale imposta dalla pandemia. Nel 1° semestre 2020 sono stati chiusi definitivamente circa 260 punti vendita, con una forte riduzione del numero di collaboratori all’estero. Da dicembre 2019 l’organico è diminuito del 6,5% a circa 33.700 collaboratori. Swatch Group ha realizzato notevoli risparmi sui costi nei settori acquisti, produzione, marketing e affitti, mentre i settori ricerca e sviluppo e formazione sono rimasti invariati.

I dati di Swatch Group in sintesi

Questi, in sintesi, i dati principali del primo semestre 2020 di Swatch Group:



- Fatturato netto del Gruppo di 2.197 milioni di franchi svizzeri, -43,4% rispetto all’anno precedente, a corsi di cambio costanti, rispettivamente -46,1% ai corsi attuali. La forza del franco svizzero ha ridotto il fatturato di 113 milioni di franchi (-4.9%).

- Perdita operativa di 327 milioni rispetto all’utile operativo di 547 milioni dell’anno precedente.

- Risultato operativo nuovamente positivo in giugno per l’intero Gruppo.

- Perdita netta di 308 milioni rispetto all’utile netto di 415 milioni dell’anno precedente.

- Cash flow operativo positivo.

- Solida base di capitale proprio pari a 10,8 miliardi, con una quota di capitale proprio dell’84,6% e una liquidità netta di 944 milioni, 213 milioni in più rispetto all’anno precedente (+29%).



A fronte di tutto questo, Swatch Group prova a guardare avanti e nota una domanda dei clienti molto elevata nei mercati che sono già usciti dalla fase di lockdown e in tutti i segmenti di prezzo. Registra anche una crescita a due cifre nella Cina continentale in maggio e giugno rispetto all’anno precedente e prevede un secondo semestre robusto, con un risultato operativo positivo per l’intero anno.