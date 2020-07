Locman rilancia lo Sport Tonneau

Le Maison orologiere amano riproporre i loro best seller o i modelli che hanno fatto la loro storia. Accade in Svizzera, accade in Germania e accade anche in Italia, dove Locman ha deciso di rivisitare l’orologio che ha fatto conoscere il marchio elbano in tutto il mondo: lo Sport Tonneau.

Un successo di Locman

Un segnatempo lanciato nel 2000, che si distingueva proprio per la sua cassa tonneau realizzata in alluminio, che lo rendeva particolarmente piacevole al polso per estetica e portabilità, grazie alla sua leggerezza e a un assortimento di cinturini colorati che erano, da sempre, il punto di forza e distintivo di Locman.



Il segnatempo divenne celebre sia per la sua innovativa interpretazione dell’orologeria made in Italy, sia perché proprio la forte italianità che lo distingueva sedusse alcune delle più grandi star internazionali della musica e dello sport: da Elton John (che ne ordinò decine da regalare agli ospiti di una sua festa) a Madonna, da Sharon Stone a David Beckham (che creò un piccolo incidente diplomatico, essendo allora legato a un’altra marca di orologi).



Ultimo ma non meno importante, il suo prezzo accessibile e competitivo, che lo rese un accessorio non solo aspirazionale, ma anche facilmente acquistabile. In breve tempo, Locman divenne così un simbolo del made in Italy, sintetizzato nello slogan “Italians do it better”.

Il nuovo modello

Oggi, a vent’anni di distanza da quel fortunato debutto, Locman rilancia il modello con la collezione 2020 Sport Anniversary, rinnovata nella grafica e nel disegno della cassa, ma caratterizzata sempre da un design intramontabile, giovane e innovativo.



La collezione è composta da otto referenze, quattro cronografi e quattro solo tempo al quarzo, in cui i quadranti si distinguono per la grafica ispirata al modello del 2000, disegnata sui colori avorio, nero e blu con finiture colorate a contrasto e la bandiera italiana a ore 6, che ricorda il DNA del brand.

La cassa e i cinturini

I cinturini, ancora una volta uno dei punti di forza dell’orologio, sono disponibili in diverse colorazioni e realizzati in cordura, un tessuto morbido, idrorepellente e altamente resistente agli strappi e alle abrasioni, con una fodera interna in pelle per garantire una maggiore morbidezza al tatto. Una soluzione tecnica ed estetica che, insieme all’impermeabilità fino a 50 metri, rende l’orologio perfetto per l’estate.



La cassa anatomica in alluminio è disegnata e impreziosita da sfaccettature che hanno reso questo modello di Locman un classico e che donano dinamicità alle linee del design completamente italiano. I pulsanti in acciaio conferiscono maggiore stabilità al meccanismo e un ampio vetro curvo con trattamento zaffiro dona resistenza e trasparenza.