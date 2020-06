Festina e Soprod sviluppano un nuovo calibro entry level

C’è movimento nell’orologeria svizzera. Sì, in effetti potrebbe sembrare una battuta, un gioco di parole, ma l’industria orologiera elvetica, con Soprod, si è mossa con uno dei più strutturati gruppi mondiali, lo spagnolo Festina (che possiede Soprod), per debuttare sul mercato con un nuovo calibro caratterizzato da alte prestazioni e dal posizionamento in un segmento di prezzo vincente.

Testa Festina, cuore Soprod

Miguel Rodríguez, proprietario del Gruppo Festina Lotus, ha infatti annunciato di aver avviato con Soprod la produzione, a livello industriale, di un nuovo movimento dal prezzo molto competitivo all’interno degli impianti della società elvetica, che sorgono nel distretto delle Franches Montagnes e nel dipartimento svizzero-francese del Giura.



Il Gruppo Festina ha acquisito Soprod nel 2008, anno in cui l’azienda svizzera stava sviluppando dei meccanismi molto innovativi. Per Festina si è trattato di una mossa strategica di posizionamento nel settore dell'orologeria svizzera, che ha consentito al gruppo di acquisire una superiorità nella conoscenza dei componenti necessari per la produzione completa di meccanismi, dai calibri meccanici ai movimenti al quarzo. Attraverso Soprod, Festina è ora in grado di offrire ai brand di orologeria svizzera che vantano esperienza e qualità Swiss made, un movimento svizzero al 100% a un prezzo vantaggioso.

I requisiti per il nuovo calibro

Il movimento sviluppato da Soprod, chiamato Newton, è nato dopo tre anni di sviluppo e industrializzazione da parte di ingegneri, orologiai, sviluppatori, produttori di movimenti e ingegneri micromeccanici del Giura. L’obiettivo dato loro da Festina era quello di sviluppare, perfezionare, produrre industrialmente e garantire l'affidabilità di un movimento meccanico nuovo, semplice e moderno.



Il nuovo movimento avrebbe dovuto essere di qualità e affidabile e avrebbe dovuto soddisfare i requisiti di un calibro automatico di produzione svizzera al 100%. Inoltre, avrebbe anche dovuto distinguersi dalla concorrenza e offrire un valore aggiunto al segmento dei movimenti “entry level”, unito a un design moderno.

Le caratteristiche

Proprio la dimensione produttiva di Soprod ha reso possibile soddisfare questi requisiti e realizzare un calibro di livello industriale altamente affidabile. Proprio per garantire la massima affidabilità nello sviluppo di un nuovo “motore”, anche nel caso di urti o vibrazioni, Newton è fornito del miglior ammortizzatore, l’Incabloc a doppio cono, mentre il ponte trasversale assicura il mantenimento dell’equilibrio. Il movimento Newton è stato testato dal Laboratoire Dubois ottenendo la certificazione Chronofiable, dopo aver superato una serie di severi test come le prove di invecchiamento accelerato, di resistenza agli urti e ai campi magnetici.



Per poter dare al movimento un aspetto moderno, il design dei ponti doveva essere estremamente ridotto. A differenza dei calibri sul mercato, Newton si distingue così per il fatto di avere un bilanciere visibile da un’angolazione completa a 360 gradi. Questa scelta estetica implicava lo sviluppo di un movimento il più simmetrico possibile lungo l’asse 6-12: ecco dunque che il cuore di questo calibro è a ore 12 e il bilanciere a ore 6, una disposizione molto utile per i brand che vogliono creare modelli cosiddetti “Open Heart”, ossia con aperture sul quadrante che lasciano vedere o intravedere il bilanciere in azione.